Vidmar iz bolnišnice na priprave

Ljubljana - Slovenska košarkarska reprezentanca se je pred drugim kvalifikacijskim oknom za nastop na svetovnem prvenstvu leta 2019 zbrala v Ljubljani. Evroligaški igralci ponovno ne bodo mogli nastopiti, prišel pa je Gašper Vidmar, čeravno je, zaradi bolezni, prejšnji teden tri dni preživel v bolnišnici.

Težave s sinusi

Center turškega Banvita je imel težave s sinusi in je potreboval zdravniško pomoč, a naj bi bilo to že preteklost, tako da selektor Rado Trifunović pričakuje, da bo v petek proti Črni gori že lahko računal nanj. Prav obračun v Podgorici bo namreč zelo pomemben v boju za uvrstitev na SP, saj prve tri ekipe v drugi del nesejo zgolj točke iz medsebojnih dvobojev in ne vseh osvojenih.

V štabu tudi Milič

Trifunović, ki bo ponovno brez vseh »evroligašev«, pa je okrepil svoj štab, saj bo kot svetovalec reprezentanci pomagal tudi Marko Milič. Selektor je pred drugim ciklusom po poročanju STA takole predstavil pričakovanja: »Cilj v tem ciklusu sta dve zmagi, želja pa, da smo vsi zdravi in da nas krasi ekipni duh, s katerim smo prišli do zlate kolajne pred pol leta. Zavedamo se, da bi bila zmaga v Črni gori velik plus, a hkrati vemo, da je v Podgorici vedno težko zmagati. Morali bomo biti stoodstotno osredotočeni in se hrabro zoperstaviti telesno precej močnejši ekipi.«

Nato še z Belorusi

Slovenijo nato tri dni po tekmi s Črnogorci v dvorani Morača čaka pot v Belorusijo in obračun s tamkajšnjo izbrano vrsto.

Blažič, Prepelič, Murić ...

Seznam reprezentantov, na katere bo selektor računal v tem ciklusu: Jaka Blažič, Vlatko Čančar, Žiga Dimec, Klemen Prepelič, Matic Rebec, Gašper Vidmar, Saša Zagorac, Edo Murić, Luka Vončina, Žan Mark Šiško, Luka Rupnik, Gregor Hrovat, Miha Lapornik in Blaž Mahkovic.