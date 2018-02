NBA: Visoka zmaga Miamija v dvoboju z Memphisom

A. V.

Miami - Košarkarji Miamija so v severnoameriški ligi NBA ponoči visoko s 115:89 premagali Memphis Grizzlies in dosegli pomembno zmago, s katero so utrdili osmo mesto v vzhodni konferenci. Goran Dragić je za ekipo s Floride v 25 minutah dosegel po osem košev, podaj in skokov.

Pri Miamiju je bil s 23 točkami najbolj učinkovit Tyler Johnson, na nasprotni strani je Andrew Harrison dosegel 17 točk, JaMychal Green pa je z 10 točkami in 11 skoki dosegel takoimenovani dvojni dvojček.

Po napornem ritmu, nazadnje je Miami v soboto izgubil na gostovanju v New Orleansu, je pred Dragićem in soigralci krajši premor z dvema prostima dnevoma, nato na Florido prihaja neposredni tekmec za končnico Philadelphia.

NBA

Miami Heat - Memphis Grizzlies 115:89

(Goran Dragić 8 točk, skokov in podaj za Miami)

Philadelphia 76 ers - Orlando Magic 116:105

New York Knicks - Boston Celtics 112:121

Golden State Warriors - Oklahoma City Thunder 112:80

Utah Jazz - Dallas Mavericks 97:90

Phoenix Suns - Portland Trail Blazers 104:106

Minnesota Timberwolves - Chicago Bulls 122:104

Sacramento Kings - Los Angeles Lakers 108:113