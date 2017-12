Vnovič fantastični Dončić pred novim MVP nazivom 

N. Gr.

Istanbul - Madridski Real je v evroligaški druščini prišel do četrte zaporedne zmage, h kateri je levji delež prispeval spet izvrstni Luka Dončić. Slovenskemu 18-letniku sta le dva skoka zmanjkala za trojnega dvojčka, Real pa je zmagal z 79:77.

Dončić je na parketu preživel dobrih 30 minut in dosegel 20 točk ob metu 3/3 za dve, 1/7 za tri in 11/12 s črte prostih metov. Ob tem je dosegel še osem skokov in kar 10 asistenc, nad njim je bilo storjenih 10 osebnih napak, ukradel pa je dve žogi in tri izgubil. Dončiću se je trojni dvojček izmuznil, a je vseeno tekmo končal s statističnim indeksom 37 in bo vnovič zelo blizu nazivu najbolj koristnega igralca kola v evroligi.

Trener madridskega Reala Pablo Laso se je na začetku tekme odločil Dončića pustiti na klopi, kar se mu je na vročem gostovanju v razprodani areni Ulker maščevalo. Fenerbahče je tekmo odlično začel, Željko Obradović je s klopi vlekel prave poteze in Real se je razigral šele, ko je po dobrih petih minutah v igro vstopil Dončić. Turki so po prvih desetih minutah vodili s 17:10, tudi v drugih desetih pa Dončiću ni steklo pri metu.

Slovenski najstnik je zato odlično razigraval soigralce in skakal v napadu, šele s trojko v tretji četrtini se mu je zares odprlo in nato je v koš Fenerbahčeja začelo leteti z vseh strani. Dončić je odigral skoraj celotno tretjo četrtino in tudi v zadnji dobil le drobtinice na klopi, skupno je preživel največ minut na igrišču med vsemi igralci belega baleta. V zadnji četrtini smo spremljali zelo napet obračun, obe ekipi sta se menjavali v vodstvu, pri domačinih se je razigral izkušeni Luigi Datome.

V zadnji četrtini so sodniki povsem spremenili svoj kriterij, pred tem je skoraj vsak kontakt pomenil osebno napako, nato pa so pustili na trenutke tudi zelo grobo igro in obe ekipi sta se razleteli po parketu. Real je slabih pet minut pred koncem povedel z 71:70 in obetala se je dramatična končnica. Real se je dve minuti pred koncem odlepil na +4 po nešportni napaki Jana Veselyja nad Dončićem, ki je zadel tri od štirih prostih metov, a je Nicola Melli slabo minuto do konca zmanjšal zaostanek domačinov le na dve točki. Nato sta bili obe ekipi nenatančni v napadu, Fenerbahče je imel za zadnjo akcijo slabih sedem sekund časa. Do meta je prišel Brad Wanamaker in ob izteku časa zgrešil, Real pa iz Istanbula odhaja z zmago z 79:77. Wanamaker je bil z 20 točkami tudi najboljši strelec Fenerbahčeja.

»Tekma je bila zelo težka, a mislim, da smo odigrali zelo dobro. Na začetku nismo metali dobro, a smo se izkazali s skoki in dobrim kroženjem žoge. Dobro je zmagati v tej čudoviti dvorani ob takem vzdušju,« je strnil misli Dončić.

V četrtkovem večeru je bila v ospredju tekma v Kaunasu, kjer je Žalgiris v razprodani dvorani pričakal Olympiakos in po zaslugi odlične zadnje četrtine slavil s 74:68. Nova okrepitev Litovcev Beno Udrih še ni bil v postavi.