Za D'Antonija je Harden najboljši doslej

Ljubljana – Goran Dragić je po zmagi nad New Yorkom še bližje končnici lige NBA, saj ima Miami sedem zmag prednosti pred devetim v vzhodni konferenci Detroitom. Charlottov center Dwight Howard je bil junak dneva s 30 točkami in 30 skoki, kolikor jih je v zadnjih 36 letih zbral le Kevin Love leta 2010 (31+31). Toda prvo ime sezone ostaja James Harden.



Houstonov branilec ni le najučinkovitejši košarkar lige – s povprečjem 31,2 točke prekaša Anthonyja Davisa iz New Orleansa za tri točke, tretji je Clevelandov as LeBron James (27,4) – za razliko od lanskega prvega strelca Russella Westbrooka je poskrbel, da cveti tudi njegovo moštvo. Teksaške Rakete so prepričljivo najuspešnejše moštvo pod ameriškimi obroči, z izkupičkom 57 zmag v 71 tekmah prekašajo tudi prvaka dveh od zadnjih treh sezon Golden State (53:18), vodilni med zahodnimi moštvi Toronto pa ima še dodatno zmago zaostanka (53:19). Največje možno pohvalo pa je Hardnu namenil njegov klubski trener Mike D'Antoni. Kot pravi, je najboljši napadalec, kar jih je videl v ne ravno kratkem življenju.



Kdor občuduje Stephena Curryja in Kevina Duranta ali se spomni Michaela Jordana, Kobeja Bryanta, Allena Iversona in Larryja Birda, da ne omenimo legendarnega lastnika rekordov za vse čase Wilta Chamberlaina, bi lahko v hipu rekel, da gre za močno pretiravanje ali nepoučenost. Toda D'Antoni ni kdorkoli. Pri 66 letih je izjemno izkušen, za seboj ima uspešno igralsko kariero, med katero je blestel tudi v dresu Olimpie iz Milana, pri kateri je postal najboljši strelec v zgodovini kluba in osvojil dva naslova evropskega prvaka (1987 in 1988), s karizmatičnostjo pa se je uveljavil tudi na trenerski poti. Začel jo je v Milanu, nadaljeval pri Benettonu, nato pa se vrnil v domovino ter se pred predlansko selitvijo v Houston preizkusil pri Denverju, Phoenixu, kjer je nekaj mesecev »zgrešil« Dragića, New Yorku, LA Lakers in Philadelphii. Med njegovimi varovanci so bili med drugimi Bryant, Howard, Carmelo Anthony, Steve Nash, Amare Stoudemire ... Pa vendar je zdaj na prvo mesto postavil – Hardna.



Rekord sezone – 60 točk



»Vztrajam pri svoji oceni. Poznam sicer nekaj košarkarjev, ki so bili boljši pri kakšni prvini, a ne kot celota. Pritrjujejo mi tudi trenerji naših tekmecev, ki na Jamesa ščuvajo najboljše obrambne može. Toda ko se zapodijo proti njemu, hladnokrvno stopi malo nazaj in zadene za tri točke. Njegov nabor orožij je izjemen,« pravi Houstonov strateg o 28-letnem in 196 cm visokem košarkarju, ki je v tej sezoni štirikrat dosegel več kot 50 točk – največ, 60, proti Orlandu. Niza argumentov s tem še ni konec.



»James ima odličen pregled nad igro in je vrhunski podajalec, zna prodirati in se bodisi pravočasno ustaviti bodisi z lobom spraviti v obup centra v obrambi, zna si zaščititi met v kotih igrišča ali izsiliti osebno napako, zdaj pa je začel uporabljati še trojke po vzvratnem koraku. Vsak večer lahko doseže 30 ali 40 točk, ob tem pa rad sodeluje s soigralci, namesto da bi se silil s samostojnimi akcijami. Nemogoče ga je ustaviti. Nemogoče!« je odločen Mike D'Antoni, ki ne dvomi, da bo Harden letos prejel lovoriko za najboljšega košarkarja rednega dela lige NBA. Nato pa se bo ob pomoči Chrisa Paula, Erica Gordona, Clinta Capele in drugih soigralcev odločno lotil naskoka na šampionsko lovoriko, na katero v Houstonu čakajo od zlate ere Hakeema Olajuwona v letih 1994 in 1995.