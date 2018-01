Zadnji poskus za polepšanje vtisa v LP

Ljubljana – Na neuradni lestvici celotne lige prvakov, ki jo je včeraj objavila spletna stran tekmovanja, košarkarji Petrola Olimpije zasedajo 27. mesto med 32 moštvi. Veliko pomembnejše pa je, da so pred zadnjima koloma predzadnji v skupini C in da imajo zgolj simbolične možnosti za vzpon na šesto stopničko in uvrstitev v končnico Fibinega pokala.



Ljubljančani lahko v teoriji prehitijo zgolj AEK, ki ima dve zmagi prednosti in bo drevi gostoval v Tivoliju. Na prvi tekmi so bili prepričljivo boljši Atenci z 91:73 (Harris 26, Mavroeidis 15, Larentzakis in Green po 13; Morgan 21, Oliver 13, Špan in Hrovat po 10), zato bi jih morali v revanši ugnati z več kot 18 točkami razlike, da bi lahko podaljšali negotovost do zadnjega kola. Vendar že lep čas prevladuje občutek, da se moštvo raje osredotoča na finiš lige ABA in pričakovanje finalnega turnirja pokala Spar.



»Pred nami je zadnja domača tekma v LP. Glede na oster ritem tekem težko rečemo, da smo favoriti, toda želimo ponoviti dobro predstavo, ki smo jo pokazali proti Cedeviti. Predvsem bomo poskusili igrati karseda konstantno vseh 40 minut,« upravičeno razmišlja Olimpijin trener Zoran Martič. Njegovi košarkarji so v soboto vodili z 18 točkami prednosti, a se znašli v izgubljenem položaju in se rešili z izdatno mero sreče. V nedeljo pa so se komajda ognili drugemu porazu s Šenčurjem GGD v zadnji četrtini, ki so jo dobili z 21:3.



Namesto počitka garanje



»Imeli smo srečo, a si jo moraš zaslužiti. Odkar sem prevzel moštvo, vztrajam, da moramo glavne naloge opraviti v obrambi, v napadu nam bo šlo enkrat dobro od rok, drugič ne. Proti Cedeviti smo prejeli 64 točk, proti Šenčurju 59, kar priča, da napredujemo na tem področju. Pri Olimpiji sem šele tri tedne in v tem času smo odigrali devet tekem, v ligi ABA proti Mornarju, Budućnosti in Cedeviti, ki ob Crveni zvezdi zasedajo vodilna štiri mesta. Toda uvidel sem, da moštvo nima energije, zato smo morali tvegati in kljub utrujenosti povečati obseg vadbe. Odziv je bil sprva negativen, saj so fantje sanjali o počitku in sprostitvi, dobili pa garanje in tek. Za nameček smo šele pred dvobojem z Zagrebčani dvakrat zapored vadili v istem kraju,« razkriva Martič.



Še vidnejše sadove pričakuje na finalnem turnirju za slovenski pokal, predvsem pa 3. marca ob začetku domače lige za prvaka po reprezentančnem premoru. Do takrat bo okreval Domen Lorbek, večji del nekdanje forme pa bo ujel tudi Mirza Begić. »V soboto smo že lahko na trenutke občutili, kaj nam bo lahko prinesel. Ko je Mirza dobro pripravljen, je s svojo višino, hitrostjo in agilnostjo zelo dominanten pod obročema, toda ob prihodu je potožil, da nima prave moči in da potrebuje nekoliko več časa. Pač nima več 20 let, ampak 32, toda njegove odlike niso vprašljive,« je prepričan Zoran Martič.



Pari 13. kola v skupini C, danes: Petrol Olimpija – AEK (20), Estudiantes – Banvit (20.30), Strasbourg – Rosa Radom (20.30); jutri: Bayreuth – Umana Venezia (20); vrstni red: Banvit 9:3, Estudiantes, Bayreuth, Strasbourg in Umana Venezia po 7:5, AEK 6:6, Petrol Olimpija 4:8, Rosa Radom 1:11.