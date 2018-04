Zdesetkani, a niti malo obupani

Ljubljana – Zadnjih osem kol v ligi Nova KBM bodo košarkarji odigrali v pospešenem ritmu sreda-sobota, čeprav pretirana naglica niti ne bila potrebna. Redni del DP se bo namreč končal že 3. maja, po njem bodo na sporedu le še dvoboji polfinala in finala končnice, najboljši igralci pa morajo biti na voljo reprezentanci v tretjem ciklu kvalifikacij za SP 28. junija in 1. julija.



Sedmo kolo sta odprla oslabljena Ilirija (brez Šiška, Hukića in Mladenovskega) in Helios, Domžalčani pa so tekmo odločili v tretji četrtini (27:11) in prišli do visoke zmage; šele druge v petih soočenjih sezone z ilirijani. Danes bodo na sceno stopili vsi drugi, med četverico na trenutnih položajih, ki vodijo v končnico, pa je v največjih težavah lanska finalistka Rogaška.



Drugi najboljši strelec in prvi skakalec moštva Mitja Nikolić bo v derbiju s Sixtom Primorsko odslužil drugo tekmo (od treh) kazni, v soboto pa je bil proti Olimpiji že v 8. minuti izključen center Dragan Đuranović. Toda Koprčani opozarjajo, da so bili v obeh soočenjih v prvem delu DP uspešnejši gostitelji in da so jih Slatinčani pred poltretjim mesecem prekosili z 79:68 brez takrat poškodovanega Nikolića in s pičlima dvema točkama Đuranovića. V 2. ligi ABA pa je bila Rogaška uspešnejša celo z 2:0.



»V tej sezoni še nismo zmagali v Rogaški Slatini, kar je zagotovo razlog več, da se dvoboja lotimo visoko motivirani. Časa za pripravo nismo imeli veliko, toda tako telesno kot mentalno moramo odgovoriti Slatinčanom, ki pod vodstvom stratega Damjana Novakovića na sleherni tekmi igrajo bolje – organizirano in pametno. Če želimo priti do pete zmage v ligi za prvaka, bomo morali igrati na zelo visoki ravni,« ocenjuje trener Sixta Primorske Jurica Golemac, medtem ko Novaković poudarja: »Tudi brez zadnjih zapletov bi imeli polne roke dela s Koprčani, pot do zmage pa bo tokrat še težja zaradi odsotnosti Nikolića in Đuranovića. Storili bomo vse, kar je v naši moči, računamo pa tudi na navijače.«



Šentjur upa na 3:0 s Krko



Tudi vodilni Krki ne bo lahko, čeprav je Šentjur po zmagi v Domžalah nanizal pet zaporednih porazov. V uvodnem delu je namreč dvakrat prekosil Novomeščane in tudi danes bo pripravljen na vse. »Krka je v zadnjem obdobju v zelo dobri formi, kar je dokazala z uvrstitvijo v 1. ligo ABA. Da bi imeli možnost za zmago, moramo igrati na najvišji ravni. Zanima me, kakšen bo odziv naših košarkarjev proti tako kakovostnemu tekmecu. Obe dosedanji tekmi s Krko smo sicer dobili, toda tokrat se bomo pomerili s povsem drugačno ekipo, ki je močnejša za Saša Zagorca,« meni trener Šentjurčanov Jakša Vulić.



Pari 7. kola lige Nova KBM za prvaka, danes: Rogaška – Sixt Primorska (19), Šentjur – Krka (19), Šenčur GGD – Petrol Olimpija (20); vrstni red: Krka in Petrol Olimpija po 5:1, Sixt Primorska 4:2, Rogaška 3:3, Helios Suns 3:4, Šenčur GGD 2:4, Ilirija 2:5, Šentjur 1:5.