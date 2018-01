Zlatim junakom bi radi dali vsaj po 10.000 evrov

Ljubljana – Prvi dnevi po zlatem letu 2017 so razveselili Olimpijine košarkarje, ki so v četrtfinalni revanši sinoči ugnali Helios s 86:65 in se kot prvi uvrstili na finalni turnir pokala Spar. Že danes ob 19. uri pa bodo v tekmi 15. kola lige ABA pričakali v Stožicah Mega Bemax. Med gosti bo tudi Vlatko Čančar, ki tako kot drugi reprezentanti čaka na vesti o morebitni nagradi za podvig na EP.



Kapetan evropskih prvakov Goran Dragić po vrnitvi iz Istanbula ni želel obešati vprašanja na veliki zvon. Poudaril je, da sam denarne nagrade ne potrebuje, da bi pa kakšnemu od drugih članov izbrane vrste zagotovo prišla prav. Rešitev še vedno visi v zraku, ne pa tudi želja, da bi se Košarkarska zveza Slovenije po svojih zmožnostih denarno oddolžila svojim junakom.



Predsednik KZS Matej Erjavec je včeraj potrdil: »Z generalnim sekretarjem Rašem Nesterovićem sva v stalnem stiku z zastopnikom reprezentantov Sašem Zagorcem. Strinjamo se, da košarkarji morajo dobiti nagrade. Doslej je KZS zanje prejela 67.000 evrov, ki jih je v skladu s svojimi pravilniki in dodatnim bonusom namenilo pristojno ministrstvo, vendar bi nam bilo znesek po obdavčenju skoraj nerodno razdeliti med vse igralce in člane strokovnega štaba. Državi smo hvaležni, saj nam je dala svoj maksimum, a še vedno premalo. Obljubo bomo vseeno izpolnili in jo uresničili najpozneje februarja, računamo pa na pomoč vlade. Pred tremi tedni je premier Miro Cerar zagotovil, da se bo zavzel za nas in postavko poskusil spraviti skozi politično sito, čeprav je ni predvideval. Drugod je namreč zelo podobno, nagrad za kolajne ne izplačujejo košarkarske zveze, ampak državne inštitucije. Če pri nas država ne bo mogla nagraditi košarkarjev, jih bo KZS iz svojega proračuna, kolikor bo pač zmogla.«



Na zadnjem EP sta bili najbližje Sloveniji srebrna Srbija in bronasta Španija, a nista imeli težav v vladnih organih. »Srbi so namenili vsakemu reprezentantu po 20- ali 25.000 evrov, Španci pa še po 10.000 več. Fascinanten je podatek, da so imeli Francozi pred dvema letoma predvidenih po 120.000 evrov za vsakega košarkarja, če bi osvojili naslov prvaka na domačem EP. Ker so bili tretji, so dobili 'le' po 60- ali 70.000. O takšnih številkah lahko pri nas le sanjamo, saj bi nas stale polovice letnega proračuna. Želimo pa si, da bi pri nas vsak košarkar dobil vsaj 10.000 evrov,« razmišlja Erjavec. B. E.