Zmaji ob slovesu od Evrope mrknili v zadnji četrtini

J. P.

Varšava - Slovenski šampioni, košarkarji Petrola Olimpije, so evropsko sezono končali s porazom, že desetim v skupini C lige prvakov in četrtim zapovrstjo. Na gostovanju niso mogli streti niti zadnjeuvrščenega poljskega predstavnika Rose Radoma, ki je z odlično zadnjo četrtino zmagal zmagal s 75:58. Ljubljančani so tako ostali pri štirih zmagah in predzadnji, za nameček pa sta trenerju Zoranu Martiču nove skrbi povzročili še poškodbi Roka Badžima in Gregorja Hrovata.

Hrvat je že v začetku druge četrtine utrpel poškodbo nosu in moral v bližnjo bolnišnico, Hrovat pa je na parketu obležal v poslednjih izdihljajih dvoboja in igrišče zapustil s pomočjo moštvenih kolegov. Že tako ali tako so zmaji na Poljsko dopotovali brez poškodovanega kapetana Domna Lorbka in njegovega namestnika Mirze Begića, ki se je iz Skopja vrnil v Ljubljano, kjer bo nadaljeval telesno pripravo pred zadnjim delom sezone. V kadru zaradi viroze ni bilo niti Igorja Tratnika.

Kritična je bila predvsem zadnja četrtina, ki so jo gostje izgubili s kar 9:26. V zmagovalni vrsti je bil z naskokom najučinkovitejši Američan Kevin Punter s 27 točkami, pri Olimpiji pa njegov rojak Jordan Morgan z dvojnim dvojčkom za 17 točk in 12 skokov. »Nismo igrali s pravo energijo, tekmecu smo dopustili, da je narekoval ritem igre. Izgubili smo veliko žog, 19 jih je preveč za katero koli tekmo. Nismo igrali, kot da bi si želeli zmagati,« je zmajeval z glavo Morgan, Martič pa je bil kratek: »Končna razlika je prevelika in nerealna, ključ vsega je bilo 19 izgubljenih žog.«

Rosa Radom : Petrol Olimpija 75:58 (49:49, 34:31, 15:13)

Arena Radon, gledalcev 1000, sodniki Maestre (Francija), Kukelčik (Slovaška), Matejek (Češka).

Rosa Radom: Punter 27, Auda 12 (4;6), Piechowicz 2, Bojanowski 2, Zegzula 3, Szymanski 4, Zajcev 9 (4:4), Szymkiewicz 6, Harrow 3 (1:2), Fraser 7.

Petrol Olimpija: Radulović 2, Oliver 7 (1:1), Špan 5, Bubnić 3, Badžim 6, Morgan 17 (3:4), Battle 2, Hrovat 9 (2:2), Sanon 7.

Prosti meti: Rosa Radom 10:14, Petrol Olimpija 6:7.

Trojke: Rosa Radom 7:24 (Punter 5, Zegzula, Zajcev), Petrol Olimpija 6:24 (Badžim 2, Špan, Bubnić, Hrovat, Sanon).

Osebne napake: Rosa Radom 12, Petrol Olimpija 15.