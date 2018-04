Na igrah Commonwealtha izginili novi športniki

Med zadnjimi izginulimi so dva igralca skvoša iz Sierre Leone ter atleta iz Gane in Ruande, pogrešajo tudi dva atleta iz Ugande, so razkrili prireditelji. Že pred tem so brez obvestila odšli kamerunski športniki, trije dvigalci uteži in pet boksarjev.

Vodja iger Commonwealtha David Grevemberg je pojasnil, da dokler ne bo kršitev pogojev za vizum, lahko položaj spremljajo, ne morejo pa ukrepati. »Iščemo jih, lahko potujejo znotraj omejitev vizuma.«

Pred začetkom iger je notranji minister Avstralije Peter Dutton opozoril športnike, naj ne ostajajo pri njih po preteku vize.

Omenjeni primeri izginotja športnikov pa niso prvi na velikih tekmovanjih. Leta 2012 je pet boksarjev, nogometašica in plavalec izginilo iz olimpijske vasi na OI v Londonu. Na zadnjih igrah Commonwealtha v Avstraliji leta 2006 je za azil zaprosilo 26 športnikov in športnih funkcionarjev iz afriških držav.