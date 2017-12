Nesterovićev Ararat, Zahovićev bitcoin

O slovenskih športnih zmagovalcih leta 2017 in neposrednih proizvajalcih kolajn ter lovorik na igriščih, parketih, strminah ... vedo vse tudi najmlajši navijači. Slovenska košarkarska in rokometna reprezentanca, NK Maribor, Goran Dragić, Luka Dončić, Ilka Štuhec, Jure Dolenec, Domen Prevc, Tim Gajser, Anže Kopitar, Benjamin Savšek ... so si pozornost in slavo zaslužili, toda njihove zgodbe so v ozadju pisali tudi drugi junaki.Radoslav Nesterović in Zlatko Zahović. To je dvojec, ki je – prvi iz ozadja, drugi iz ospredja – soustvarjal letošnje športne podvige košarkarjev in nogometašev. Ljubljančana in Mariborčana druži veliko športnih poti: njuni športni karieri sta bili trnovi, toda uspešni. Zaslužila sta milijone evrov, Rašo v najmočnejši košarkarski ligi na svetu na desetine, Zaho v Pirenejih in na Pelopenezu precej manj, a še vedno toliko, da je premožen mož. Po koncu tekmovalnih karier sta se z družinama ustalila v domovini. Po duši in srcu sta tudi partizanovca, privrženca beograjskega črno-belega športnega društva Partizan. Med drugim sta bila del kariere tudi člana največjega športnega kolektiva v Grčiji, rdeče-belega Olympiakosa. Za malo slabše poznavalce športnih intrig ta njuna grška epizoda ne pomeni veliko, črno-beli privrženci pa vedo, da je vsak prestop njihovih ljubljencev med rdeče-bele eden od »smrtnih grehov«. Navijači Olympiakosa in beograjske Crvene zvezde so pobrateni.Nesterović je bil glavni krivec, da se je v Turčiji sprožila Goranova vžigalna nitka, da je reprezentanca zavzela evropski vrh in presenetila kar večino košarkarskih poznavalcev doma in po svetu. Upokojeni enbeejevec je izbral Igorja Kokoškova, predal vsa pooblastila Igorju in Goranu ter iz ozadja čakal, da dvojec trener-prvi zvezdnik opravi svojo nalogo, ki si jo je ambiciozno zastavil.Zahović je po zmagi nad Olimpijo in vrnitvi domačega naslova v Ljudski vrt poleti opravil nekaj kadrovskih potez. Iz tako rekoč šepavega in cenejšega moštva, v katerem so blesteli najstarejši in najbolj izkušeni možje, na čelu z najstarejšim, skoraj 40-letnim vratarjem Jasminom Handanovićem in neuničljivim kapetanom Marcosom Tavaresom, je ustvaril vijoličasti bitcoin. Ki tudi po uvrstitvi v ligo prvakov še kar prinaša zaslužke.Pa vendar se Nesterovićev in Zahovićev modus operandi močno razlikuje. Prvi je izbral varno in precej manj stresno zavetje v krovni zvezi, drugi negotovo in stresno ustvarjanje v klubu.Zmagovalec leta pa je vendarle Mariborčan. Ker je izbral veliko bolj tvegano pot, ker je ustvarjalec in ker je iz domala bankrotiranega kluba v svoji prvi desetletki s pomočjo sodelavcev ustvaril najprepoznavnejšo blagovno znamko štajerskega glavnega mesta in eno najbolj donosnih podjetij, ki zaposluje desetine ljudi. Ni pustil, da bi štajerski simbol ugasnil ali »vegetiral«, čeprav zanj nikoli ni igral.Nesterovićeva slaba vest in tudi slaba vest njegovega nadrejenega pri Košarkarski zvezi Sloveniji, predsednika Mateja Erjavca, je Slovan. Skoraj ga ni več na slovenskem košarkarskem zemljevidu. Bogataš in vplivnež sta pozabila na svoje korenine!

Slaba vest Radoslava Nesterovića je košarkarski klub Slovan. Foto: Igor Zaplatil