1. SNL: Celjani visoko premagali Triglavane

N. Gr., STA

Celje - Celjani so prišli do svoje tretje zaporedne zmage. Tokrat so v tekmi z veliko zadetki ugnali Triglav. Celjski nogometaši so tako točkovno ujeli četrtouvrščene Velenjčane, ki pa imajo dve tekmi manj. Triglav je doživel 13. poraz in ostaja predzadnji s točko več od zadnjega Ankarana Hrvatinov.

Prvi polčas v Celju je bil precej živahen. V 13. minuti je tako prvo lepo priložnost na tekmi imel Alen Krcić, ki je streljal sam na osmih metrih, izkazal pa se je Metod Jurhar.

Že dve minuti pozneje so imeli Celjani na voljo najstrožjo kazen, ko je Rok Elsner v kazenskem prostoru zrušil Jucieja Lupeto. Za strel z bele točke se je odločil Janez Pišek, a ga slabo izvedel, tako da je Elvis Džafić žogo odbil.

V 17. minuti so izbranci Dušana Kosića povedli, ko je Pišek podal do Nina Pungarška, ta pa je zadel s strelom z roba kazenskega prostora. Toda vodstvo je trajalo le slabo minuto, saj je Dušan Stojinović ponesreči "podal" do Mateja Poplatnika, ki je zanesljivo zadel s 15 metrov.

Isti igralec je za vodstvo Triglava poskrbel v 32. minuti, ko je z glavo unovčil lepo podajo Tilna Mlakarja z leve strani. Za Poplatnika je bil to 12. zadetek v sezoni, s čimer se je prebil na vrh lestvice strelcev.

V 38. minuti je Luka Majcen zapravil novo priložnost Kranjčanov, ko jez 11 metrov streljal čez gol, v izdihljajih polčasa pa so Celjani izid izenačili. Rudi Požeg Vancaš je izvedel prosti strel z desne strani, podal v osrčje kazenskega prostora, kjer je bil najvišji Tilen Pečnik in z glavo zadel za 2:2.

V uvodu drugega polčasa sta obe ekipi imeli nekaj (pol)priložnosti, med drugim Celjani v 56. in 58. minuti, ko sta od blizu poskusila Lupeta in Lovro Cvek, obakrat pa je bil na mestu Džafić. V 73. minuti pa so gostitelji spet povedli, ko je Rudi Požeg Vancaš z desne strani poslal žogo pred vrata, kjer ji je rahlo spremenil smer Lupeta in s svojim drugim zadetkom sezone poskrbel za 3:2.

V 76. minuti pa so Kosićevi izbranci podvojili prednost, ko je Pečnik podal s prostega strela z desne strani, Elvedin Džinić pa je s "panterskim" skokom in strelom z glavo zadel za 4:2 in svoj četrti gol sezone.

Ob koncu je Igor Bukara malce po sreči zadel prečko domačih vrat, na drugi strani pa so tudi Celjani zapravili obetaven napad. V tretji minuti sodniškega dodatka pa je nov protinapad Celja vendarle unovčil Fedor Predragović in zadel za 5:2.

Celjani bodo v 24. krogu v soboto gostovali v Velenju, Kranjčani pa bodo dan pozneje gostili Gorico.

Celje : Triglav Kranj 5:2 (2:2)

Stadion Arena Z'dežele, sodniki: Obrenović, Kasapović (oba Ljubljana) in Vojska (Dob).

Strelci: 1:0 Pungaršek (17.), 1:1 Poplatnik (18.), 1:2 Poplatnik (32.), 2:2 Pečnik (45.), 3:2 Lupeta (73.), 4:2 Džinić (76.), 5:2 Predragović (90.).

Celje: Jurhar, Andrejašič (od 79. Žinko), Džinić, Stojinović, Pečnik, Cvek, Pišek, Lupeta, Pungaršek (od 69. Lotrič), Požeg Vancaš, Vizinger (od 81. Predragović).

Triglav: Džafić, Mlakar, Elsner (od 83. Suljević), Zec, Bukara, Robnik (od 53. Žurga), Udovič, Vokić (od 61. Pušnik), Krcić, Majcen, Poplatnik.

Rumeni kartoni: Pečnik, Stojinović; Elsner, Robnik, Krcić.

Rdeči karton: /.