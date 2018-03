1. SNL: Gorica do prve zmage v spomladanskem delu 

N. Gr., STA

Gorica - Goriški nogometaši so okusili slast zmage prvič po 14. krogu, ko so prav tako kot danes premagali Aluminij. Ob tem so dosegli tudi prvi gol v spomladanskem delu prvenstva in 250. domačo prvoligaško zmago. Junak tekme je bil Mark Gulič z golom v 73. minuti.

Kidričani so prvič zapretili že v tretji minuti, ko je po podaji iz kota do strela prišel Josip Zeba, Januš Štrukelj pa se je izkazal z obrambo. V 16. minuti se je lepa priložnost ponudila Krunu Ivančiću, vendar je strel požrtvovalno blokiral Žiga Lipušček.

V 19. minuti je v kazenskem prostoru Aluminija Mark Gulič prišel do prostora za strel, eden od nasprotnih branilcev je bil pravočasno v bloku. V 24. minuti se je za strel z razdalje odločil Amel Džuzdanović, žoga pa je - vmes je zadela enega od Aluminijevih branilcev - šla čez gol. Isti nogometaš je še enkrat prišel do strela v 27. minuti, z obrambo se je izkazal Matija Kovačić.

V 50. minuti so Goričani stresli vratnico. Bolj ali manj po sreči, zadel pa jo je Matija Škarabot, po tem, ko je Aluminijeva obramba izbijala, a le v glavo goriškemu branilcu, od njega pa se je odbila v okvir gola.

V 53. minuti je do neoviranega strela prišel Džuzdanović, Kovačić se je izkazal z obrambo.

Pet minut kasneje so do strela prišli tudi gosti. Rok Kidrič je meril z glavo, a premalo močno, da bi ogrozil Štruklja.

V 70. in 72. minuti je Aluminij prišel do dveh strelov, le nekaj trenutkov kasneje pa so na drugi strani zadeli Goričani. Rezervist Miran Burgič je po strelu z glavo stresel prečko, odbito žogo pa je z glavo v gol spravil Mark Gulič.

Gosti so do konca tekme poskušali ogroziti goriški gol in iztržiti prvo točko v Gorici, a so se domači brez težav ubranili. Aluminij v naslednjem krogu v nedeljo čaka gostovanje v Domžalah, Gorica bo isti dan igrala v Kranju.

Gorica : Aluminij 1:0 (0:0)

Športni park Nova Gorica, sodniki: Bukovec (Lendava), Friš (Sladki Vrh) in Benc (Rače).

Strelec: 1:0 Gulič (73.).

Gorica: Štrukelj, Curk, Kavčič (od 46. Žigon), Jogan, Lipušček, Škarabot, Humar, Džuzdanović (od 69. Burgič), Grudina, Marinič (od 61. Nagode), Gulič.

Aluminij: Kovačić, Šme, Martinović, Zeba, Jurčević, Marinšek, Petrovič, Ivančić (od 72. Nunić), Tahiraj (od 46. Ploj), Mensah, Kidrič (od 79. Štor).

Rumeni kartoni: Martinović, Marinšek, Ivančić.

Rdeč karton: Martinović (45.).