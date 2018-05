1. SNL: Gorica iz šestih strelov iztržila štiri gole

J. P.

Nova Gorica - Nogometašem Domžal v boju za vrh slovenskega prvoligaškega tekmovanja zmanjkuje sape. Potem ko so v kar 14 zaporednih dvobojih ostali neporaženi (vpisali so 13 zmag in neodločen izid na gostovanju pri vodilni Olimpiji), so morali v zadnjih treh kolih dvakrat na kolena. Pred prvomajskimi prazniki so ostali praznih rok na gostovanju v Celju (1:2), danes pa še v Novi Gorici. Domača Gorica jih je odpravila zelo prepričljivo, s kar 4:1, kar je njihov najhujši poraz v sezoni - in to ravno pred torkovim domačim derbijem z Mariborom.



Prvič po 2. oktobru 2016

Primorski kolektiv je bil izjemno učinkovit, iz šestih strelov v okvir nasprotnikovih vrat je namreč iztržil kar štiri gole, kolikor jih ni moštvo zabilo že vse od predlanskega 2. oktobra na gostovanju pri Radomljah (4:2). Domžalčani, ki so nastopili oslabljeni brez Dejana Milića ter poškodovanih Andraža Kirma, Gabra Dobrovoljca in Senijada Ibričića, so prvi pokazali zobe sredi prvega polčasa, a je poskus Zenija Husmanija po posredovanju Grege Sorčana zaustavila prečka. Neučinkovitost se je gostom maščevala.



Dva gola v dveh minutah

V 35. minuti je Jaka Kolenc sprožil brez pomislekov, močno in natančno, vratar Ajdin Mulalić je bil nemočen. Slabšega začetka drugega polčasa si gostje, ki so v prejšnjem kolu že potrdili evropsko vozovnico, ne bi mogli zamisliti. V 50. minuti je goriško vodstvo podvojil Dejan Žigon, že minuto pozneje pa se je med strelce vpisal še 20-letni Mark Gulić. Častni gol za poražence je v zadnji minuti rednega dela prispeval Shamar Nicholson, ki je preigral Sorčana in zatresel prazno mrežo, končni izid pa je v drugi minuti sodnikovega dodatka postavil podjetni rezervist Semir Smajlagić.



Gorica : Domžale 4:1 (1:0)

Športni park Nova Gorica, sodnik Skomina (Koper).

Strelci: 1:0 - Kolenc (35.), 2:0 - Žigon (50.), 3:0 - Gulić (51.), 3:1 - Nicholson (90.), 4:1 - Smajlagić (90.).

Gorica: Sorčan, Celcer, Gregorič, Tešija (od 78. Humar), Kolenc, Gulić (od 72. Smajlagić), Grudina, Osuji, Žigon (od 62. Marinič), Kavčič, Tomiček.

Domžale: Mulalić, Vetrih, Klemenčič, Širok (od 67. Hodžić), Bizjak, Ibraimi, Melnjak, Nicholson, Rom (od 55. Žužek), Gnezda Čerin (od 47. Franjić), Husmani.