1. SNL: Maribor spet le s točko, Olimpija ostaja spredaj

Maribor - Nogometaši Maribora v pomladnem delu prvoligaške sezone še ne poznajo zmage. Potem ko so se branilci lovorike prejšnjič brez zadetkov razšli z Aluminijem, jim je danes, v 21. kolu 1. SNL, še drugič zapovrstjo spodrsnilo pred domačim avditorijem v Ljudskem vrtu. Dvoboj z Rudarjem ni dal zmagovalca (2:2), kar pomeni, da vijolični po dvajsetih odigranih tekmah na razpredelnici zaostajajo za točko za Olimpijo, ki je spomladi osvojila vseh možnih šest točk.

Vrnitev Vilerja in Tavaresa

Kljub močnemu sneženju v noči pred tekmo so v mariborskem taboru poskrbeli, da je bilo igrišče do tekme nared. Trener Darko Milanič ni mogel računati na poškodovane Marka Šulerja, Jana Mlakarja, Blaža Vrhovca in Matka Obradovića, po okrevanju pa sta se vrnila Mitja Viler, ki se je znašel v začetni enajsterici, in Marcos Tavares, ki je bil sprva na klopi. Do glavnega odmora se mreži nista zatresli, pravzaprav se domača v 34. minuti je, a je sodnik Dejan Balažič zapiskal prepovedan položaj Željka Tomaševića.

Dvakrat v okvir vrat

Se je pa dvakrat zatresel okvir velenjskih vrat: že v deseti minuti je Alexandru Cretu meril v prečko, v 24. pa Darko Vršič v vratnico. V drugem polčasu pa so bili napadalci natančnejši. V 56. minuti je podajo Roberta Pušaverja izkoristil Milan Tučić in z glavo zadel za vodstvo Rudarja, toda na izenačenje je bilo treba čakati zgolj osem minut. V glavni vlogi sta bila mariborska rezervista, ki sta na igrišče pritekla le malo prej: Dino Hotić je podal iz kota, kapetan Tavares pa zadel z glavo.

POSTAVI

Dva gola iz dveh poskusov

Za preobrat v domači režiji je bilo treba čakati do 84. minute, ko sta se Hotić in Tavares izkazala kot podajalca, neusmiljeni eksekutor pa je bil Jasmin Mešanović. Ko je nekaj več kot tisoč gledalcev že mislilo, da bo zmaga ostala doma, pa so Velenjčani izenačili v prvi minuti sodnikovega dodatka. Pušaver je podal z desne, rezervist Dominik Radić pa je z glavo žogo natančno poslal v mrežo ob desni vratnici. Rudar je v celotnem dvoboju dvakrat usekal v okvir vrat in dvakrat zadel, Maribor je za dva gola potreboval devet poskusov.

Domžale petič zapored

Nogometaši Domžal so pomladni del sezone v 1. SNL odprli tako, kot so jesenskega zaprli - z zmago. Uspešni so bili že petič zapovrstjo in sedmič v zadnjih osmih dvobojih (le konec oktobra so morali doma premoč priznati prvaku Mariboru), v prvem obračunu 21. kola so na gostovanju v Novi Gorici s 4:0 odpravili zasedbo Ankarana Hrvatinov, ki tako z le dvema zmagama in 12 točkami ostaja na zadnjem mestu prvoligaške razpredelnice. Domžale so po deseti zmagi v sezoni še naprej tretje.

Za zaprtimi vrati

Primorci so v Novi Gorici vnovič igrali za zaprtimi vrati in pred praznimi tribunami, prvič v pomladnem delu pa so ostali praznih rok, potem ko so v dvobojih z neposrednima tekmecema za obstanek med elito igrali neodločeno z Aluminijem (1:1) in odpravili Triglav (2:0). V domači vrsti je danes manjkal Raoul Delgado, pri gostih Amedej Vetrih, mreža Ankarana pa se je zatresla že v četrti minuti, ko je z leve nekdanji raprezentant Andraž Kirm podal Dariu Melnjaku, ki je zadel drugič v sezoni.

DARIO MELNJAK

Razmerje strelov 1:12

Že pred glavnim odmorom je razliko podvojil Marko Alvir, ki je v mrežo pospravil odbitek po vratnici, ki jo je zatresel makedonski reprezentant Agim Ibraimi. Gostitelji so bili še najbližje zadetku v 65. minuti, a je Jan Pahor meril naravnost v prečko, njegovo neučinkovitost pa je na drugi strani v naslednjem napadu kaznoval Lovro Bizjak, podajalec je bil vnovič Kirm. Končni izid je v zadnjih izdihljajih obračuna postavil Melnjak, ki se je med strelce vpisal drugič na tekmi. Zasluženost zmage gostov dokazuje tudi razmerje strelov v okvir vrat - kar 12:1.

ANKARAN HRVATINI - DOMŽALE

Ankaran Hrvatini : Domžale 0:4 (0:2)

Športni park Nova Gorica, gledalcev 0, sodnik Žnidaršič (Kranj).

Strelci: 0:1 - Melnjak (4.), 0:2 - Alvir (39.), 0:3 - Bizjak (65.), 0:4 - Melnjak (90.).

Ankaran Hrvatini: Bužan, Gliha, Badžim, Pahor, Mate, Romero, Burkić, Meledje (od 65. Bišević), Suljić, Santos (od 90. Zemljak), Bordon (od 46. Vodeb).

Domžale: Mulalić, Melnjak, Klemenčič, Dobrovoljc, Širok, Ibričić (od 74. Hodžić), Husmani, Ibraimi, Kirm (od 65. Franjić), Bizjak (od 80. Nicholson), Alvir.

MARIBOR - RUDAR

Maribor : Rudar 2:2 (0:0)

Štadion Ljudski vrt, gledalcev 1200, sodnik Balažič (Ljubljana).

Strelci: 0:1 - Tučić (56.), 1:1 - Tavares (64.), 2:1 - Mešanović (84.), 2:2 - Radić (90+1.).

Maribor: Handanović, Milec, Ivković, Rajčević, Viler, Cretu, Pihler (od 60. Hotić), Bajde (od 78. Bohar), Vršič (od 61. Tavares), Mešanović, Zahović.

Rudar: Pridigar, Pušaver, Tomašević, Vasiljević, Kašnik, Bijol, Trifković (od 69. Bolha), Črnčič (od 74. Antonov), Parfitt-Williams (od 46. Radić), Tučić, Šehić.

LESTVICA