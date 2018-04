1. SNL: Maribor tudi z desetimi strl čvrst odpor Triglava (VIDEO)

J. P.

Maribor - Dva zadetka Luke Zahovića v razmaku petih minut, v 31. in 35. minuti, sta bila dovolj za zmago branilcev naslova, nogometašev Maribora, v 29. kolu slovenskega prvoligaškega tekmovanja. V Ljudskem vrtu so z 2:1 odpravili zadnjeuvrščeno zasedbo Triglava, ki je po zaslugi Mateja Poplatnika, ki je zadel v 24. minuti, resda nekaj časa vodila, vendar pa so vijolični po hitrem zasuku vpisali še peto zaporedno prvenstveno zmago. Zdaj so na vrhu razpredelnice poravnani z Olimpijo (po 64 točk), ki pa jo dvoboj 29. kola z Gorico čaka šele jutri ob 16.50 v Stožicah.



Varovanci Darka Milaniča - brez kaznovanih Jasmina Handanovića in Mitje Vilerja ter poškodvanih Marka Šulerja in Kassima Doumbiaja - so se po treh zaporednih gostovanjih vrnili v domačo trdnjavo, prvič po predlanskem 21. maju pa je v začetni enajsterici priložnost med vratnicami dobil Aljaž Cotman. Po žogo v mrežo je moral sredi prvega polčasa, ko ga je, po podaji Ožbeja Kuharja, z glavo ukanil Poplatnik. Toda na mariborski odgovor ni bilo potrebno dolgo čakati. Zahović je najprej izkoristil predložek Jana Mlakarja in nato še Dina Hotića ter prispeval svoj deveti in deseti gol v ligaški sezoni.

Ivković predčasno pod prho

Le malo pozneje so tribune obnemele, saj je moral zaradi poškodbe predčasno z igrišča odkritje pomladnega dela Mlakar, zamenjal ga je kapetan Marcos Tavares. Do odhoda na odmor se mreži nista več zatresli, v nadaljevanju ravno tako ne. V 65. minuti so gostitelji ostali z igralcem manj na terenu, potem ko je Saša Ivković nepravilno zaustavil Luko Majcna in moral predčasno pod prho. Protesti vijolične klopi niso zalegli, še več - z nje se je moral odstraniti tudi Milaničev pomočnik Saša Gajser. Kranjčani številčne premoči niso znali izkoristiti in so še enajstič zapored ostali brez zmage, a so prekinili niz rdečih kartonov, v prejšnjih treh obračunih so jih namreč prejeli kar pet.

