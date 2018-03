1. SNL: Olimpija do zmage v Gorici

N. Gr.

Gorica - V nizu prestavljenih tekem v 1. SNL »preživela« le tekma med Gorico in Olimpijo. Ljubljančani so na gostovanju želeli povišati prednost pred Mariborom na vrhu prvenstvene lestvice, kar jim je po težko prisluženi zmagi tudi uspelo.

Edini zadetek na tekmi je dosegel Nathan Oduwa v 57. minuti. Oduwa je izkoristil lepo podajo na rob kazenskega prostora in brez težav matiral vratarja Gorice Grega Sorčana. Oduwa se je v zadnjih 10 minutah tekme spet poškodoval in poskrbel za sive lase trenerja Igorja Bišćana.

Domačini so v zadnjih minutah pritiskali, a niso bili uspešni in Olimpija je na drugi tekmi spomladanskega dela v 1. SNL še drugič zmagala. Vse ostale tekme kroga so zaradi snega in slabih igrišč odpadle, Olimpija pa na vrhu lestvice drži dve točki prednosti pred Mariborom, a je odigrala tudi tekmo več.

ND Gorica : NK Olimpija Ljubljana 0:1 (0:0)

Športni park, sodniki: Skomina (Koper), Vukan (Gornja Radgona), Ajdovec (Kranj).

Strelec: 0:1 Uduwa (55.)

Gorica: Štrukelj, Curk, Kavčič, Jogan, Škarabot, Šantek, Humar (od 80. Gulič), Nagode (od 73. Tešija), Osuji, Žigon, Edafe (od 69. Džuzdanović).

Olimpija: Ivačič, Apau, Ilić, Uremović, Štiglec, Tomić, Čanadžija, Oduwa (od 79. Kronaveter), Alves, Savić, Abass (od 88. Mrđa).

Rumena kartona: Apau, Abass.

Rdeči karton: /.

20. krog, preostale tekme:

Sreda, 11. april:

15.00 Triglav - Maribor

Četrtek, 12. april:

15.00 Rudar - Ankaran

Sreda, 18. april:

16.00 Domžale - Celje

Sreda, 25. april:

17.00 Aluminij - Krško