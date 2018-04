1. SNL: Olimpija : Domžale 1:0 (V ŽIVO)

Nogometaši Olimpije v dvoboju ekip z vrha lestvice gostijo Domžale, z morebitno zmago bi bili še bližje naslovu prvakov.

Stožice - Dvoboj Olimpije in Domžal v Stožicah je najtežje pričakovan dvoboj tega konca tedna na prvoligaških zelenicah. Domžale so v spomladanskem delu prvenstva v izvrstni formi, razigrani so predvsem v napadu, za Olimpijo pa s tekmo manj zaostajajo za deset točk. Domžalčani bi z morebitno današnjo zmago in zmago na zaostali tekmi zaostanek znižali le na štiri točke, tekmeca pa se bosta v Domžalah pomerila tudi v predzadnjem kolu prvenstva. Na drugi strani spomladi zelo dobro igra tudi Olimpija, ki je ušla Mariboru in pridobila na samozavesti, dobro predstavo je prikazala tudi na domačem derbiju z Mariborom (1:1). V Stožicah se začenja, počasi se polnijo tudi tribune ... #PLTS pic.twitter.com/qcTgdNPBPO — Nejc Grilc (@GrilcNejc) April 14, 2018.

Po prvi resni akciji gol

Olimpija je povedla po prvi resni prilonosti, že v 6. minuti je z leve strani kazenskega prostora po tleh lepo meril Ricardo Alves in zadel v desni spodnji kot vratarja Mulalića, ki je bil brez možnosti. V prvih minutah so imeli sicer pobudo Domžalčani, ki pa si niso ustvarili resne priložnosti za zadetek, so pa bili nevarni takoj po golu Olimpije, a je Aljaž Ivačič žogo odbil v kot.

Visok tempo na začetku tekme se nadaljuje, Olimpija je imela v osmi minuti novo priložnost, a je bil Issah Abass v prepovedanem položaju. Domžale so po prvih desetih minutah in zaostanku krenile v napad, veliko poizkušata Vetrih in Ibraimi, a obramba Olimpije zaenkrat deluje zelo trdno. V 29. minuti so Domžalčani zahtevali enajstmetrovko, v kazenskem prostoru je padel Bizjak, a sodnik Balažič ni pokazal na belo točko.

Najbližje izenačenju Ibričić

Najbližje zadetku so bili gostje v 31. minuti, ko Ivačič ni uspel zadržati žoge, do strela je prišel Senijad Ibričić, a mu je ob strelu spodrsnilo in žoga je zletela prek gola zmajev. Prvi rumeni karton na tekmi je prejel Danijel Miškić, ki se je poigraval na sredini igrišča in izgubil žogo, protinapad pa je preprečil s prekrškom.

Olimpija bi v 34. minuti lahko še povišala svoje vodstvo, Alves je odlično streljal z razdalje, Mulalića pa je rešila prečka in ostalo je pri 1:0. Tik pred iztekom prvega polčasa so bili domačini spet nevarni, v kazenskem prostoru je imel veliko prostora Miškič, a je meril naravnost v Mulaliča in prvi polčas se je končal z 1:0 za Olimpijo.

Tudi prvo priložnost v drugem polčasu so si pripravili domačini, na levem robu kazenskega prostora je do strela prišel Davidson, a je s polvolejem meril prek vrat Mulaliča. Olimpija v prvih desetih minutah drugega dela pritiska proti vratom Domžal in plete mrežo okrog gostujočega kazenskega prostora, priigrali so si še dve polpriložnosti, prave nevarnosti za gol pa ni bilo.

Gostujoči trener Simon Rožman je v 57. minuti opravil prvo menjavo na tekmi, Hodžića je zamenjal Shamar Nicholson. Po protinapadu Olimpije je v 61. minuti zapretil Abass, a je njegov strel po tleh Mulalić odbil v kot. V zadnjih desetih minutah so Domžale spet pritisnile proti vratom domačinov, dvakrat so po prerivanju v kazenskem prostoru zahtevali tudi enajstmetrovko, a se Balažič ni odločil za najstrožjo kazen. Obramba Olimpije je danes zelo trdna.

Nicholson zapravil priložnost

V 74. minuti je po predložku do strela z glavo na drugi vratnici nekoliko nepričakovano prišel Shamar Nicholson, a z okrog petih metrov ni uspel premagati Ivačiča, ki je bil zelo dobro postavljen. Ostaja 1:0 za Olimpijo. Trener zmajev Igor Bišćan se je ob igrišču zelo razburil zaradi grobe igre Domžal, ki jo Balažič dopušča. Rožman je medtem v igro poslal še Petra Franjića, iz igre je odšel Amedej Vetrih.

V 80. minuti so imele Domžale prosti strel z ugodnega položaja okrog 25 metrov od vrat Olimpije, a je Senijad Ibričić meril prek gola. Prvo menjavo je opravil tudi Bišćan, Alvesa je zamenjal Nik Kapun. Issah Abass je v 84. minuti spet stekel v protinapad, a je bil tokrat Klemenčič spretnejši in bolje postavljen, zato mu je žogo brez težav odvzel. Veliko priložnost za izenačenje je imel v 86. minuti Nicholson, ki je dobil žogo v kazenskem prostoru, imel je veliko časa in prostora, a je po obratu streljal zelo slabo in Ivačič je žogo le pospremil s pogledom v avt.

Dobro minuto kasneje je imel priložnost tudi Franjić, a sta mu Apau in Uremović s skupnimi močmi uspela odvzeti žogo še pred strelom.

Olimpija : Domžale 1:0 (1:0)

Alves 6.

Postava Olimpije: Ivačić; Štiglec, Uremović, Zarifović, Apau; Miškić, Tomić, Alves, Davidson, Čanađija; Abass.

Postava Domžal: Mulalić; Dobrovoljc, Klemenčič, Širok, Melnjak; Husmani, Ibričič, Vetrih, Ibraimi, Hodžić; Bizjak.

Celje napolnilo mrežo Krškega

Nogometaši Celja so s kar 5:0 doma premagali Krško, čeprav ga doslej na domačih tekmah sploh še niso premagali. Za Celjane so zadeli Andrejašič, Cvek, Požeg Vancaš, Brecl in Vizinger, tekma pa je bila odločena že v 46. minuti, ko je Rudi Požeg Vancaš povišal na 3:0. Celjani so le še točko za četrtouvščenim Rudarjem, Krško pa s 26 točkami ostaja na sedmem mestu.

Celjani bodo v 28. krogu prihodnjo nedeljo gostili Olimpijo, Krčani pa bodo dan prej gostovali v Novi Gorici.

1. SNL, lestvica:

1. Olimpija 26 19 5 2 48:11 62

2. Maribor 26 16 7 3 47:20 55

3. Domžale 25 16 4 5 57:20 52

4. Rudar Velenje 26 12 4 10 38:34 40

5. Celje 26 11 6 9 47:35 39

6. Gorica 25 9 4 12 26:34 31

7. Krško 25 7 5 13 30:46 26

8. Aluminij 25 5 6 14 28:47 21

9. Ankaran Hrvatini 26 3 7 16 23:63 16

10. Triglav Kranj 26 3 6 17 20:54 15