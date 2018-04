1. SNL: Olimpija le do točke v Celju, Maribor že na -3 (VIDEO) 

Nogometaši Olimpije so gostovali v Celju, a na Areni Z'Dežele iztržili le točko. Maribor je vse bližje, tudi Domžale do zmage.

N. Gr.

Celje - Nogometaši Olimpije so še drugič zapored le remizirali v državnem prvenstvu. Prejšnji konec tedna doma proti Domžalam, tokrat pa v gosteh pri Celjanih, ki so bili tokrat vsaj enakovreden tekmec zmajem.

Olimpija je tekmo začela slabo, po zvitem prostem strelu je Celjane v vodstvo povedel Rudi Požeg Vancaš, nato pa so imeli domačini še nekaj priložnosti za povišanje vodstva. Olimpija se je prebudila šele ob koncu prvega polčasa, najbližje zadetku je bil Rok Kronaveter, a do izenačenja ni prišlo. Iz igre je moral Aris Zarifović, ki je prejel močan udarec v glavo.

V drugem delu so zmaji vendarle izenačili, natančen je bil Filip Uremovič, ki je dosegel prvi gol v dresu Olimpije. Do konca tekme so varovanci Igorja Biščana napadali in imeli po dveh protinapadih priložnosti za zadetek, a je prvo zapravil Leon Benko, drugo pa Stefan Savić. Ostalo je pri 1:1, po remiju pa Maribor za Olimpijo na vrhu lestvice zaostaja le še za tri točke, zadnji derbi te sezone pa bo v Ljudskem vrtu.

Tudi Domžale v boj za prvaka

Nogometaši Domžal so v 28. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali velenjski Rudar s 3:0 (2:0).

Izbranci Simona Rožmana so z zmago proti Rudarju še dodatno začinili zadnjo četrtino prvenstva. Olimpija ima na vrhu lestvice tri točke prednosti pred Mariborom in pet pred Domžalami, kar napoveduje izjemno zanimivo končnico prvenstva. Za domače navijače je bila zanimiva tudi današnja predstava Domžalčanov, ki so prišli do 18. zmage v prvenstvu, ob tem pa zapravili še kopico lepih priložnost.

Na drugi strani imajo Velenjčani po 11. porazu na četrtem mestu tri točke naskoka pred petouvrščenimi Celjani, ki so v spomladanskem delu prvenstva v zelo dobri formi. V letošnji sezoni bo bržkone v Evropo vodilo tudi četrto mesto v prvenstvu, saj v finalu pokala Slovenije igrata Olimpija in Aluminiji in če zmaga Olimpija, bo vstopnico za Evropo dobil tudi četrtouvrščeni prvoligaš.

Domžale : Rudar 3:0 (2:0)

Športni park, gledalcev 700, sodniki: Glažar, Burjan (oba Hajdina) in Vukan (Gornja Radgona).

Strelci: 1:0 Ibričić (39./11 m), 2:0 Dobrovoljc (41.), 3:0 Franjić (90.).

Domžale: Mulalić, Melnjak, Dobrovoljc, Klemenčič, Širok, Vetrih, Husmani, Ibraimi, Ibričić (od 81. Žužek), Nicholson (od 59. Franjić), Bizjak.

Rudar: Pridigar, Pušaver, Tomašević, Kašnik, Antonov (od 55. Parfitt-Williams), Novak, Bijol, Šehić, Ćoralić, Radić (od 63. Šimunac), Tučić (od 75. Bolha).

Rumena kartona: Vetrih; Kašnik.

Rdeči karton: /.

Triglav spet končal brez dveh

Nogometaši Triglava so v spomladanskem delu prvenstva v katastrofalni formi, že tri tekme zapored se ubadajo tudi z rdečimi kartoni in zato so zdrsnili na zadnje mesto prvenstvene lestvice. Na drugi strani Ankaran igra za odtenek bolje, po velikem preobratu so 14 dni nazaj premagali Rudar v gosteh, tokrat pa so se želeli za vsako ceno izogniti porazu.

Matej Poplatnik je dosegel prvi gol za Triglav. Foto: Jure Eržen/Delo

V prvem polčasu je prevladoval Triglav, Kranjčane je v vodstvo popeljal Poplatnik, tik pred koncem prvega dela pa je imel odlično priložnost še Dejan Robnik, a je s 16 metrov zelo slabo ustrelil in ostalo je pri 1:0. Drugi polčas se je za domačine začel zelo slabo, Gašper Udovič je zaradi nevarne igre prejel direktni rdeči karton, Rudar pa je le nekaj minut kasneje izenačil.

Sredi drugega polčasa se je zgodba ponovila, po prekršku je drugi rumeni karton prejel Vlado Šmit, Rudar pa je kmalu zatem izkoristil številčno prednost in povedel z 2:1. Kranjčani se tokrat niso predali, po lepi akciji dveh rezervistov je podajo Igorja Bukare izkoristil Nejc Pušnik in postavil končni izid tekme.

Triglav ostaja na zadnjem mestu, Ankaran pa ima dve točki prednosti in današnja tekmeca bosta do konca prvenstva bila hud boj za deveto mesto in dodatne kvalifikacije za obstanek v prvi ligi.

Celje : Olimpija 1:1 (1:0)

Arena Z'dežele, sodniki: Jug (Tolmin), Žunič (Kranj) in Klančnik (Slovenj Gradec).

Strelca: 1:0 Požeg Vancaš (16.), 1:1 Uremović (65.).

Celje: Jurhar, Vidmajer, Džinić, Stojinović, Andrejašič, Pišek, Cvek, Požeg Vancaš, Pungaršek (od 76. Pečnik), Lupeta (od 66. Lotrič), Vizinger (od 89. Kerin).

Olimpija: Ivačič, Štiglec, Zarifović (od 44. Ilić), Uremović, Apau, Miškić, Tomić (od 66. Benko), Kronaveter, Alves (od 78. Savić), Čanađija, Issah.

Rumeni kartoni: Stojinović, Andrejašič, Vizinger; Miškić.

Rdeči karton: /.

Triglav Kranj : Ankaran Hrvatini 2:2 (1:0)

Športni center, sodniki: Sagrković (Vrhnika), Praprotnik (Ljubljana) in Kovačič (Preserje).

Strelci: 1:0 Poplatnik (28.), 1:1 Gerc (62.), 1:2 Vodeb (74.), 2:2 Pušnik(79.).

Triglav: Džafič, Šmit, Kryeziu, Elsner (od 67. Bukara), Robnik (od 84. Vokić), Mlakar, Tijanič, Udovič, Kuhar, Poplatnik, Majcen (od 66. Pušnik).

Ankaran Hrvatini: Bužan, Mate (od 46. Soldo), Badžim, Pahor, Gliha, Humar (od 59. Gerc), Nkama, Delgado, Romero (od 89. Zemljak), Santos, Vodeb.

Rumeni kartoni: Šmit, Elsner, Poplatnik, Džafič; Romero, Pahor.

Rdeča kartona: Udovič (57.), Šmit (73.).

1. SNL:

1. Olimpija 28 19 7 2 50:13 64

2. Maribor 28 18 7 3 55:20 61

3. Domžale 27 17 5 5 59:21 56

4. Rudar Velenje 27 13 4 10 40:34 43

5. Celje 28 11 7 10 48:37 40

6. Gorica 28 10 4 14 28:41 34

7. Krško 27 8 5 14 31:48 29

8. Aluminij 27 5 7 15 29:50 22

9. Ankaran Hrvatini 28 3 9 16 26:66 18

10. Triglav Kranj 28 3 7 18 22:58 16