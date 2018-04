1. SNL: Olimpija le še točko pred vijoličnimi

J. P.

Ljubljana - V taboru nogometnega državnega prvaka Maribora so se lahko zahvalili Štajercu v Olimpijinem dresu Roku Kronavetru, da so po 29. kolu slovenskega prvoligaškega tekmovanja le še pičlo točko za vodilnimi na razpredelnici Ljubljančani. Ti so se namreč v Stožicah razšli brez zmagovalca in brez zadetkov z Gorico, najlepšo priložnost pa je v 37. minuti zapravil ravno Kronaveter, ko je sodnik Roberto Ponis po prekršku nad Issahom Abassom v kazenskem prostoru pokazal na belo točko, a je vratar Grega Sorčan prebral namero Olimpijine sedmice in njegov strel ubranil. V prvem polčasu je bila statistika krepko na strani zmajev, ki so imeli dvotretjinsko posest žoge, razmerje priložnosti 8:0, strelov v okvir vrat 4:0 in kotov 6:2.



Streli na gol 8:0

Toda varovancem trenerja Igorja Bišćana ni to prav nič pomagalo, saj so neučinkovitost nadaljevali tudi po glavnem odmoru. V nevarnih priložnostih so se znašli Kronaveter, Ricardo Alves, Mitch Apau, Danijel Miškić in Abass, ki pa so bili kot po tekočem traku nenatančni. Gostje so se krčevito branili, na trenutke jih je reševal zelo razpoloženi čuvaj mreže Sorčan, v napadu pa so bili povsem nepodjetni, saj niso v celotnem dvoboju sprožili niti enega strela v okvir vrat. Končna statistika: razmerje priložnosti 19:0, strelov na gol 8:0, kotov 15:2, zadetkov pa 0:0. Ljubljančani so v zadnjih petih ligaških dvobojih le enkrat zmagali in štirikrat iztržili neodločen izid, zadeli pa zgolj štiri gole.

