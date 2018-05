1. SNL: Olimpija po enem dnevu spet sklatila vijolične z vrha

J. P.

Ljubljana - Nogometaši Olimpije so po enem dnevu spet sklatili Mariborčane z vrha prvoligaške razpredelnice, po 31. kolu imajo točko naskoka, danes so bili v Stožicah z 2:0 pričakovano boljši od zadnjeuvrščenega Triglava, njegov odpor so strli že v prvem polčasu. To je bil dvoboj čvrstih obramb in premalo podjetnih napadov, moštvi sta skupaj sprožili zgolj pet strelov v okvir vrat (4:1), v drugem polčasu le enega. Kranjčani niso v celotnem dvoboju izvajali niti enega kota.



Davidson prvič

Ljubljančani so vodili že po četrt ure igre. Akcijo je začel Tomislav Tomić, ki je zaposlil Mitcha Apaua, ta pa je žogo nemudoma poslal v kazenski prostor, v katerem se je najbolje znašel Avstralec Jason Davidson in z močnim strelom dosegel svoj prvenec v zeleno-belem dresu. Drugič se je Triglavova mreža zatresla v 38. minuti. Dario Čanađija je ukradel žogo na sredini igrišča, podal Roku Kronavetru, ta pa je z globinskim predložkom zaposlil Issaha Abassa, ki je preigral dva tekmeca in na hrbet spravil še nekdanjega Olimpijinega vratarja Elvisa Džafića. V drugem polčasu se rezultat ni več spremenil.

Olimpija : Triglav 2:0 (2:0)

Štadion Stožice, gledalcev 2500, sodnik Vinčić (Maribor).

Strelca: 1:0 - Davidson (15.), 2:0 - Abass (38.).

Olimpija: Ivačič, Apau, Zarifović, Uremović, Štiglec, Tomić, Čanađija, Savić (od 87. Oduwa), Kronaveter (od 68. Kapun), Davidson, Abass (od 71. Vombergar).

Triglav: Džafić, Kuhar (od 80. Bojić), Elsner, D. Kryeziu, Zec (od 57. Šmit), Mlakar, Udović, E. Kryeziu, Tijanić, Majcen (od 58. Žurga), Bukara.