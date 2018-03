1. SNL: Olimpija slavila tudi v Kranju

A. V., STA

Kranj - Ljubljanski nogometaši so v Kranju prišli do nove zmage (že četrte spomladanske), s katero imajo štiri točke prednosti pred Mariborom, a ima ta še tekmo v dobrem. Nogometaše obeh ekip je nekoliko motila megla, za odtenek bolje pa so se znašli zeleno-beli, ki so edini zadetek dosegli v končnici prvega polčasa.

Izbranci Igorja Bišćana, ta med drugim ni mogel računati na Nathana Oduwo, ki je pred dnevi staknil poškodbo na treningu, so v meglenem Kranju v prvem polčasu imeli več žogo v svoji posesti, a z njo praktično niso bili nevarni vse do konca polčasa, ko so tudi povedli. Po protinapadu in podaji Mitcha Apaua z desne strani je pod prečko zadel Abass Issah. Za slednjega je bil to sedmi zadetek v sezoni, za Apaua pa četrta podaja.

Prvo (pol)priložnost so sicer imeli v peti minuti, ko je Issah podal do Danijela Miškića, a so domači njegov strel v kazenskem prostoru blokirali. Gorenjci, ki so igrali brez kaznovanega Vlada Šmita ter poškodovanih Momirja Bojića, Nejca Križaja, Kristjana Arha-Česna in Roka Elsnerja, so prvo nevarnejšo akcijo izpeljali v 18. minuti, ko je moral Aljaž Ivačič obraniti strel Luke Majcna. Gosti so imeli še nekaj polpriložnosti, s katerimi pa niso ogrozili vrat domačih.

V uvodu drugega polčasa ne eni ne drugi ekipi ni uspelo odigrati prave akcije, šele v 56. minuti je po podaji Dina Štigleca Ricardo Alves v kazenskem prostoru streljal čez gol. Sledilo je novo obdobje brez večjega razburjenja, gosti so brez posebnih težav držali minimalno prednost, Kranjčanom pa česa več od preslabih strelov Alena Krcića in Davida Tijanića ni uspelo napraviti.

Kranjčani bodo v 23. krogu v sredo gostovali v Celju, Ljubljančani pa bodo gostili Velenjčane.

Triglav - Olimpija 0:1 (0:1)

Športni center, sodniki: Glažar (Hajdina), Gabrovec (Markovci) in Friš (Sladki Vrh).

Strelec: 0:1 Issah (45.).

Triglav: Džafić, Mlakar, Suljević, Zec, Gvardjančič (od 68. Bukara), Udovič, Krcić, Vokić, Majcen, Poplatnik, Žurga (od 74. Tijanić).

Olimpija: Ivačič, Štiglec, Zarifović, Uremović, Apau, Miškić, Čanađija, Kronaveter (od 69. Benko), Alves (od 84. Tomić), Savić (od 73. Davidson), Issah.

Rumeni kartoni: Poplatnik; Davidson, Čanađija.

Celjani do preobrata v Kidričevem

Kidričani so prvo spomladansko domačo tekmo izgubili, čeprav so dobili prvi polčas in zapravili kar nekaj lepih priložnosti. Po njem so bili slabe volje tudi v taboru Celja, saj so zapravili najstrožjo kazen, a so v drugem polčasu ob igralcu več praktično ves čas prevladovali, si priigrali številne priložnosti, izkoristili drugo enajstmetrovko in ob koncu prišli še do zmagovitega zadetka. Za Celjane je bila to osma zmaga, s katero so trdno na petem mestu, za Kidričane pa je bil to enajsti poraz, s katerim ostajajo na osmem mestu.

Čeprav so bili Celjani uvodoma za malenkost boljši tekmec, tega niso unovčili. Zato pa so eno svojih prvih priložnosti izkoristili domačini, ko je po podaji Josipa Zebe z leve strani z glavo streljal Marko Nunić, z žogo zadel Amadeja Brecla, od katerega se je žoga odbila čez golovo črto. To je bil peti Nunićev zadetek v sezoni.

Gostitelji so nato imeli med 31. in 33. minuto še tri izvrstne priložnosti za povišanje vodstva, a jih niso unovčili. Najprej je Nunićev strel z roba kazenskega prostora izvrstno obranil Metod Jurhar, malce zatem je zgrešil Dejan Petrovič, v 33. minuti pa je Matic Vrbanec zgrešil iz bližine.

Dve minuti pozneje so imeli Celjani na voljo najstrožjo kazen, ko je Denis Šme v kazenskem prostoru nepravilno ustavil Jucieja Lupeto. Za strel z bele točke se je odločil Rudi Požeg Vancaš, meril v svojo desno stran, a je njegovo namero prebral Matija Kovačić in preprečil izenačenje. V 40. minuti je močno sprožil Janez Pišek z 20 metrov, znova pa je bil na mestu Kovačić.

Le nekaj sekund po začetku drugega polčasa je neposredni rdeči karton dobil Nemanja Jakšić, ki naj bi na golovi črti z roko ustavil strel Celjanov. Sledila je nova enajstmetrovka, to je zanesljivo unovčil Pišek za izenačenje na 1:1 in svoj drugi zadetek sezone.

Celjani so bili znova nevarni v 66. oziroma 67. minuti, najprej je Nino Pungaršek močno sprožil z roba kazenskega prostora, znova pa se je izkazal Kovačić, ki je žogo odbil v kot. Po njem je do strela z glavo prišel Elvedin Džinić, na golovi črti pa je žogo odbil Zeba. Pišek je poskusil še v 72. minuti od daleč, a je žoga zgrešila cilj.

V 73. minuti je novo izjemno priložnost zapravil Lupeta, ki je streljal s približno desetih metrov, a je spet odlično posredoval vratar domačih Kovačić. Ta je imel manj dela v 82. minuti po poskusu rezervista Fedorja Predragovića.

V 86. minuti pa so Celjani zasluženo povedli. Z glavo je tretji gol v sezoni dosegel Džinić, potem ko je iz bližine žogo pospravil v mrežo po podaji iz kota rezervista Tilna Pečnika in "podaljšani" žogi enega domačih nogometašev.

Kidričani bodo v 23. krogu v četrtek gostovali v Novi Gorici, Celjani pa bodo dan prej gostili Kranjčane.

Aluminij - Celje 1:2 (1:0)

Športni park, gledalcev 150, sodniki: Jug (Tolmin), Pospeh (Petrovče) in Podobnik (Veliki Gaber).

Strelci: 1:0 Nunić (23.), 1:1 Pišek (48./11 m), 1:2 Džinić (86.).

Aluminij: Kovačić, Jurčević, Martinović, Zeba, Šme, Jakšić, Vrbanec (od 67. Makengo), Kepir (od 53. Krajnc), Petrovič, Kidrič (od 57. Ivančić), Nunić.

Celje: Jurhar, Andrejašič (od 70. Žinko), Džinić, Stojinović, Brecl, Pišek, Cvek, Požeg Vancaš, Pungaršek (od 81. Predragović), Lupeta, Vizinger (od 85. Pečnik).

Rumeni kartoni: Martinović, Šme, Makengo; Pišek.

Rdeči karton: Jakšić (46.).

1. SNL, 22. krog:

Rudar Velenje - Krško 3:0 (0:0)

Ankaran Hrvatini - Maribor 0:3 (0:0)

Domžale - Gorica 3:0 (0:0)

Triglav - Olimpija 0:1 (0:1)

Aluminij - Celje 1:2 (1:0)

Lestvica:

1. Olimpija 22 16 4 2 39:10 52

2. Maribor 21 14 6 1 37:13 48

3. Domžale 20 11 4 5 40:16 37

4. Rudar Velenje 20 10 3 7 28:19 33

5. Celje 21 8 6 7 27:27 30

6. Gorica 21 7 2 12 21:32 23

7. Krško 19 5 4 10 24:37 19

8. Aluminij 21 4 6 11 22:35 18

9. Triglav Kranj 20 3 5 12 16:35 14

10. Ankaran Hrvatini 21 2 6 13 18:48 12