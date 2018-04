1. SNL: petarda Maribora, Zahović spet dvakrat strelec

J. P.

Kranj - Nogometaši Maribora so bili v zadnjih dveh prvoligaških dvobojih zelo učinkoviti, saj so skupaj zadeli kar sedemkrat. Potem ko doma s trojčkom golov Luke Zahovića s 3:2 odpravili Celjane, so bili danes v zaostalem obračunu 20. kola še učinkovitejši na gostovanju v Kranju, saj so predzadnjo ekipo Triglava ugnali s prepričljivih 5:0. S tem po odigranih 26 tekmah za vodilno Olimpijo na drugem mestu razpredelnice zaostajajo sedem točk in imajo eno zmago naskoka pred tretjimi Domžalami, ki pa imajo dvoboj manj.

Enajstmetrovki in rdeč karton

Gledalci so imeli kaj videti že v prvih dvajsetih minutah, ko sta padla dva zadetka, sodnik je dvakrat pokazal na belo točko, ena enajstmetrovka (na domači strani) ni bila realizirana, za nameček so Gorenjci že v 18. minuti ostali z le desetimi možmi na igrišču, potem ko je moral mnogo predčasno v slačilnico drugič porumeneli 18-letni branilec David Zec. Niz učinkovitosti je sicer v 13. minuti nadaljeval Zahović, ki je uspešno zaključil mat v treh potezah, ki ga je začel Amir Dervišević in nadaljeval Jan Mlakar. Gostitelji so imeli takoj priložnost za izenačenje.

JAN MLAKAR

Handanović mojstrsko

Saša Ivković je v kazenskem prostoru s prekrškom zaustavil Mateja Poplatnika, ki je tudi sam izvedel najstrožjo kazen, a je njegov poskus Jasmin Handanović mojstrsko ukrotil. Tri minute pozneje pa enajstmetrovka tudi za vijolične, ki so tokrat igrali brez poškodovanega reprezentanta Martina Milca. Martin Kramarič je bliskovito vtekel proti golu, nesebično podal do Zahovića, ki pa ga je zrušil Zec in si prislužil zgodnjo pot pod prho. Z bele točke je natančno usekal Mlakar in tako zadel prvič v majici zdajšnjega delodajalca.

Osemkrat v okvir vrat

Še pred odhodom na odmor pa so bili državni prvaki že tri zadetke spredaj. Vnovič se je kot podajalec izkazal Dervišević, po strelu Marka Šulerja pa je Vlado Šmit žogo poslal v lastno mrežo. Varovanci Darka Milaniča so v prvem polčasu v okvir vrat sprožili kar osemkrat (Triglav le enkrat), v drugem polčasu je bila razlika bistveno manjša, oba vijolična nevarna poskusa pa sta se končala tudi z zadetkoma. Po uri in četrt se je desetega prvenstvenega gola veselil kapetan Marcos Tavares, ki je v igro s klopi vskočil le štiri minute prej.

LUKA ZAHOVIĆ

Razveljavljen gol Triglava

Že drugič na tekmi se je v vlogi asistenta znašel Mlakar, tik pred koncem, v 88. minuti, pa se je drugič kot strelec izkazal tudi Zahović, ki je v dveh dvobojih skupno zadel kar petkrat. Hitro akcijo je začel Tavares, nadaljeval Mlakar, ki je bil tako danes podajalec trikrat. V drugem polčasu so bili gostitelji celo nekoliko več pri žogi, vendar pa niso niti enkrat ogreli Handanovićevih rokavic. Pravzaprav jih je po natanko uri igre Alen Krcić, ki je zatresel mrežo, a je bil ob podaji Poplatnika v nedovoljenem položaju. To je bilo izenačenje najvišje zmage Maribora v sezoni, pred tem je v začetku novembra - prav tako na gostovanju - s 5:0 odpravil tudi Krško.

TRIGLAV - MARIBOR

Triglav : Maribor 0:5 (0:3)

Športni center Kranj, gledalcev 850, sodnik Žganec (Ljubljana).

Strelci: 0:1 - Zahović (13.), 0:2 - Mlakar (19./11 m), 0:3 - Šmit (39./avt.), 0:4 - Tavares (75.), 0:5 - Zahović (88.).

Triglav: Džafić, Križaj (od 28. Bojić), Elsner (od 80. Kryeziu), Zec, Šmit, Robnik, Vokić (od 46. Kuhar), Krcić, Mlakar, Majcen, Poplatnik.

Maribor: Handanović, Hodžić, Ivković, Šuler, Viler, Dervišević, Pihler (od 64. Vršič), Kramarič (od 71. Tavares), Hotić (od 63. Ahmedi), Zahović, Mlakar.

Rdeč karton: Zec (18.).

LESTVICA