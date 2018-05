1. SNL: sedem tekem, sedem zmag in 26 golov Maribora (VIDEO)

Vijolični nogometaši so se v Ljudskem vrtu znesli še nad Ankaranom Hrvatini in zmagali s 5:1.

J. P.

Maribor - Državni prvaki, nogometaši Maribora, vse od neodločenega izida (1:1) na večnem derbiju z Olimpijo v Stožicah zadnji dan marca še niso oddali točke v slovenskem prvoligaškem tekmovanju. Danes so se v 31. kolu razveselili že sedme zaporedne zmage, obenem pa nadaljevali niz izjemne učinkovitosti, saj so od derbija naprej zabili kar 26 golov oziroma 3,7 na dvoboj. Tokrat so z zelo udobnih 5:1 v Ljudskem vrtu gladko odpravili tudi predzadnjo zasedbo Ankarana Hrvatinov.



Evrogol Hotića

Domači trener Darko Milanič je imel ponovno na voljo povratnika po poškodbi gležnja Jana Mlakarja, ki je v igro vskočil v 79. minuti, po tekmi prepovedi se je vrnil tudi Saša Ivković - in to na kakšen način! V sedmi minuti je iz kota podal Amir Dervišević, najprej je z glavo poskusil kapetan Marcos Tavares, a je njegov poskus vratar Primož Bužan še ukrotil, nemočen pa je bil po odbitku Ivkovića. Na podvojitev vodstva je bilo treba počakati do sredine prvega polčasa, ponovno je akcijo iz kota začel Dervišević, primorski branilci so žogo izbili do roba kazenskega prostora, kjer pa jo je z evrogolom mojstrsko v mrežo pospravil Dino Hotić.

Tavares zdaj prvi strelec

Še pred odhodom na odmor so gostje znižali, z 18 metrov je usekal Felipe Santos, žoga je zadela Mitjo Vilerja, spremenila smer in presenetila Jasmina Handanovića. V drugem polčasu pa so gledalci že v prvih desetih minutah dvakrat skočili na noge. Prvič po podaji Derviševića in že dvanajstem zadetku Luke Zahovića v sezoni, drugič pa po zaslugi Tavaresa, ki je nanizal že svoj 137. gol v prvoligaškem tekmovanju. Brazilec s slovenskim potnim listom je zadel še v drugi minuti sodnikovega dodatka po predložku Zahovića s peto, s petnajstim golom je zdaj prvi strelec lige. Popolno premoč vijoličnih razodeva tudi statistika, predvsem razmerje sproženih strelov v okvir vrat, kar 16:3.

Maribor : Ankaran Hrvatini 5:1 (2:1)

Štadion Ljudski vrt, gledalcev 3100, sodnik Šmajc (Kranj).

Strelci: 1:0 - Ivković (7.), 2:0 - Hotić (24.), 2:1 - Santos (38.), 3:1 - Zahović (50.), 4:1 - Tavares (55.), 5:1 - Tavares (90.).



Maribor: Handanović, Milec (od 46. Vrhovec), Ivković, Šuler, Viler, Dervišević, Pihler, Kramarič (od 58. Vršič), Hotić (od 79. Mlakar), Zahović, Tavares.

Ankaran Hrvatini: Bužan, Mate, Badžim, Soldo, Gliha, Nkama (od 73. Matošević), Suljić, Delgado, Santos, Vodeb (od 81. Zemljak), Gerc (od 57. Bišević).