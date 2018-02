1. SNL: Sneg prestavil večino nadaljevanja prvoligaškega dogajanja

A. V.

Ljubljana - Zimske razmere in obilica snega so ponagajale večini slovenskih prvoligašev, ki bi morali v soboto nadaljevati državno prvenstvo s tekmami 19. kola. Dve tekmi sta odpovedani in prestavljeni na april, Mariborčani bodo namesto v soboto igrali v nedeljo. Zaenkrat ostajata v načrtu le sobotna tekma Ankarana in Triglava ter nedeljska Olimpije in Celja.

Zaradi zgoščenega tekmovalnega koledarja v nadaljevanju sezone so vpleteni iskali rešitev, da ne bi bilo treba odpovedati celotnega kroga. Po sprotnem obveščanju in sodelovanju z vsemi klubi, organizatorji tekem 19. kroga ter preverjanju vremenske napovedi je Nogometna zveza Slovenije sprejela odločitev o igranju tam, kjer bodo razmere dopuščale.

Obilica snega v štajerski prestolnici je precej ponagajala aktualnim državnim prvakom v nogometu Mariborčanom in njihovo uvodno tekmo nadaljevanja prvenstva s sobote prestavila na nedeljo. Tekma 19. kroga bo tako namesto v soboto ob 16.55 v nedeljo ob 15. uri.

Snežni metež, ki je zajel Slovenijo, v največji meri pa prav severovzhod države, je pokvaril zaključek priprav vijoličastih na začetek spomladanskega dela prvenstva. Ekipa je ohranjala delovni ritem s treningoma na igrišču z umetno travo in v petkovem popoldnevu so mariborski nogometaši dobili potrditev informacije o nadaljevanju sezone, ki bo tako prestavljeno za en dan.

Zaradi snega sta prav tako odpovedani tekmi v Krškem z Gorico in v Velenju, kjer bi Rudar moral igrati z Domžalami, preložili so ju na april.

Zaenkrat v predvidenem urniku, torej v soboto ob 13. uri, igrajo le Ankaran Hrvatini in Triglav Kranj ter v nedeljo ob 16.55 Olimpija in Celje.