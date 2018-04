1. SNL: Triglav kljub dvema rdečima kartonoma izvlekel točko

N. Gr.

Kranj - Nogometaši Triglava so v spomladanskem delu prvenstva v katastrofalni formi, že tri tekme zapored se ubadajo tudi z rdečimi kartoni in zato so zdrsnili na zadnje mesto prvenstvene lestvice. Na drugi strani Ankaran igra za odtenek bolje, po velikem preobratu so 14 dni nazaj premagali Rudar v gosteh, tokrat pa so se želeli za vsako ceno izogniti porazu.

V prvem polčasu je prevladoval Triglav, Kranjčane je v vodstvo popeljal Poplatnik, tik pred koncem prvega dela pa je imel odlično priložnost še Dejan Robnik, a je s 16 metrov zelo slabo ustrelil in ostalo je pri 1:0. Drugi polčas se je za domačine začel zelo slabo, Gašper Udovič je zaradi nevarne igre prejel direktni rdeči karton, Rudar pa je le nekaj minut kasneje izenačil.

Sredi drugega polčasa se je zgodba ponovila, po prekršku je drugi rumeni karton prejel Vlado Šmit, Rudar pa je kmalu zatem izkoristil številčno prednost in povedel z 2:1. Kranjčani se tokrat niso predali, po lepi akciji dveh rezervistov je podajo Igorja Bukare izkoristil Nejc Pušnik in postavil končni izid tekme.

Triglav ostaja na zadnjem mestu, Ankaran pa ima dve točki prednosti in današnja tekmeca bosta do konca prvenstva bila hud boj za deveto mesto in dodatne kvalifikacije za obstanek v prvi ligi.

Triglav Kranj : Ankaran Hrvatini 2:2 (1:0)

Športni center, sodniki: Sagrković (Vrhnika), Praprotnik (Ljubljana) in Kovačič (Preserje).

Strelci: 1:0 Poplatnik (28.), 1:1 Gerc (62.), 1:2 Vodeb (74.), 2:2 Pušnik(79.).

Triglav: Džafič, Šmit, Kryeziu, Elsner (od 67. Bukara), Robnik (od 84. Vokić), Mlakar, Tijanič, Udovič, Kuhar, Poplatnik, Majcen (od 66. Pušnik).

Ankaran Hrvatini: Bužan, Mate (od 46. Soldo), Badžim, Pahor, Gliha, Humar (od 59. Gerc), Nkama, Delgado, Romero (od 89. Zemljak), Santos, Vodeb.

Rumeni kartoni: Šmit, Elsner, Poplatnik, Džafič; Romero, Pahor.

Rdeča kartona: Udovič (57.), Šmit (73.).

1. SNL:

1. Olimpija 27 19 6 2 49:12 63

2. Maribor 28 18 7 3 55:20 61

3. Domžale 27 17 5 5 59:21 56

4. Rudar Velenje 27 13 4 10 40:34 43

5. Celje 27 11 6 10 47:36 39

6. Gorica 28 10 4 14 28:41 34

7. Krško 27 8 5 14 31:48 29

8. Aluminij 27 5 7 15 29:50 22

9. Ankaran Hrvatini 28 3 9 16 26:66 18

10. Triglav Kranj 28 3 7 18 22:58 16