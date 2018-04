1. SNL: vijolični prizadejali Gorici najhujši poraz v zadnjih petih letih

J. P.

Nova Gorica - Nogometaši Maribora so po odigranem 27. kolu in tretji zaporedni zmagi le še pet točk za vodilno na prvoligaški razpredelnici Olimpijo. Niz učinkovitosti - v prejšnjih dveh obračunih so skupno dosegli kar osem golov - so nadaljevali tudi na gostovanju pri Gorici, ki so jo odpravili z veličastnih 6:0, kar je izenačenje njihove naajvišje zmage v državnem prvenstvu v zadnjih treh sezonah. Ob koncu koledarskega leta 2015 so namreč s 7:1 odpravili Rudar in s 6:0 Krško.

Štirje goli v 13 minutah

Novogoričanom se bo še dolgo v morah prikazovalo obdobje med 26. in 38. minuto, ko je moral vratar Grega Sorčan kar štirikrat po žogo v svojo mrežo. V razmaku petih minut so zadeli Saša Ivković z glavo po podaji Amirja Derviševića iz kota, Jan Mlakar s čudovitim rafalom z levico in Dino Hotić, ki je prehitel svojega čuvaja Matijo Škarabota in žogo pospravil pod prečko. Še pred odhodom na odmor se je med strelce, po Mlakarjevi asistenci, vpisal še v zadnjem obdobju zelo razigrani Luka Zahović.

Zadela še rezervista

Kako izdatna je bila v prvem polčasu razlika med tekmecema, je nazorno potrjevalo razmerje sproženih strelov v okvir vrat - kar 10:0. Tudi drugi del bi se lahko začel z vijoličnim golom, vendar pa je po podaji Derviševića Zahovićev poskus z glavo ustavila vratnica. Nato je trener Darko Milanič v 66. minuti v ogenj poslal Blaža Vrhovca in tri minute pozneje še kapetana Marcosa Tavaresa, kar se je hitro izkazalo za odlično potezo, oba sta se mu namreč za zaupanje zahvalila z zadetkoma.

Najhujši poraz po novembru 2012

V 78. minuti so poklapani gledalci videli ponovitev scenarija iz prvega dela, le z drugim strelcem. Dervišević se je vnovič izkazal z izjemnim predložkom iz kota, Vrhovec pa je z glavo natančno in zanesljivo meril v desni zgornji kot goriških vrat. Končni izid je v 87. minuti z glavo postavil Tavares, ki je izkoristil podajo še tretjega rezervista Dareta Vršiča. Primorski kolektiv, ki je pred dnevi ostal tudi brez pokalnega finala, je šest golov nazadnje prejel 17. novembra leta 2012, tudi tedaj mu jih je toliko nasul Maribor (1:6).

