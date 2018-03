1. SNL: vijoličnim zmanjkuje sape (VIDEO)

Mariborski nogometaši so morali v Ljudskem vrtu priznati premoč Domžalam, ki so bile boljše z 2:1.

J. P.

Maribor - Neprepričljivi branilci lovorike, nogometaši Maribora, tudi po četrtem dvoboju v pomladnem delu prvoligaške sezone ostajajo pri eni zmagi, danes so v 23. kolu vpisali prvi poraz po zimskem premoru. Pred domačim avditorijem v Ljudskem vrtu so morali premoč priznati tretjeuvrščenim Domžalam, ki so bile boljše z 2:1 in nadaljevale zmagovalni niz, ki zdaj traja že sedem tekem, v tem času imajo odlično razmerje zadetih in prejetih golov - kar 13:1. Vijolični, ki so pokleknili šele drugič v sezoni, ostajajo štiri točke za vodilno Olimpijo, ki jo nov izziv čaka jutri. Ob 16. uri bo v Stožicah gostoval četrtouvrščeni velenjski Rudar.

Hladna prha že v 10. minuti

Domače navijače je že v deseti minuti obračuna z evropskim pridihom pričakala hladna prha, saj so bili gostje - danes so dosegli mejo 1000 prvoligaških točk - tedaj že v vodstvu. Nekdanji reprezentant Andraž Kirm je podal v kazenski prostor Matiji Široku, ki je obšel povratnika po poškodbi Marka Šulerja in žogo pospravil pod prečko. Varovanci Darka Milaniča so imeli izvrstno priložnost za izenačenje v 25. minuti, ko je Mitja Viler lepo našel Luko Zahovića, ki pa je iz bližine zatresel zgolj vratnico. Kar se v prvem polčasu ni posrečilo Mariborčanom, se je takoj v začetku drugega gostom. Mat v treh potezah so zrežirali Amedej Vetrih, Agim Ibraimi in Lovro Bizjak, ki je zadel šestič v sezoni.

Luka Zahović je namesto mreže zatresel vratnico. Foto: Tadej Regent/Delo.

Vršič prišel in zadel

V nadaljevanju so na igrišču gospodarili domači, a si otipljivejših priložnosti niso priigrali. V 78. minuti je v protinapadu Jasmin Mešanović sam stekel proti domžalskim vratom, s prekrškom ga je zaustavil Gaber Dobrovoljc, a sodnikova piščalka je ostala nema. Milanič je v 85. minuti poskusil s še zadnjim adutom s klopi, Amirja Derviševića, ki je našel mesto v začetni enajsterici pprvič po skoraj dveh letih, je zamenjal Dare Vršič - in štiri minute pozneje zadel za znižanje. Kot je izvajal Viler, ki je kratko podal na rob kazenskega prostora, tam pa je Vršič brez pomislekov sprožil v levi zgornji kot. Domžalska mreža se je zatresla prvič po kar 660 minutah. Vijolični so poskušali v končnici na vse kriplje izenačiti, najbližje je bil Mešanović, ki pa je z glavo nastreljal vratnico.

MARIBOR - DOMŽALE

Maribor : Domžale 1:2 (0:1)

Štadion Ljudski vrt, gledalcev 2000, sodnik Žnidaršič (Kranj).

Strelci: 0:1 - Širok (10.), 0:2 - Bizjak (49.), 1:2 - Vršič (89.).

Maribor: Handanović, Milec, Ivković, Šuler, Viler, Dervišević (od 85. Vršič), Pihler (od 55. Bajde), Hotić, Bohar (od 64. Mešanović), Zahović, Tavares.

Domžale: Mulalić, Širok, Klemenčič, Dobrovoljc, Melnjak, Husmani, Vetrih (od 70. Alvir), Ibričić, Kirm (od 61. Hodžić), Ibraimi (od 87. Nicholson), Bizjak.

Rumeni kartoni: Ivković, Milec; Vetrih, Dobrovoljc, Mulalić.

KRŠKO - ANKARAN HRVATINI

Krško : Ankaran Hrvatini 1:1 (1:0)

Štadion Matije Gubca, sodnik Sagrković (Vrhnika).

Strelca: 1:0 - Vekić (20.), 1:1 - Suljić (75./11 m).

Krško: Zalokar, Šturm, Gorenc, Krajcer, Kulinitš, Balić, Da Silva, Volarič, Mandić, Mujan (od 83. Škrbić), Vekić (od 61. Vogrinec).

Ankaran Hrvatini: Bužan, Gliha, Humar, Badžim, Pahor, Mate, Suljić, Burkić, Soldo (od 61. Vodeb), Gerc (od 86. Bordon), Santos.

Rumeni kartoni: Krajcer, Da Silva, Škrbić, Mandić; Burkić, Vodeb, Pahor, Mate.

