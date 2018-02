1. SNL: vrnitev na javno TV ali mrk?

Po televizijskem bumu v minulih dveh sezonah in preboju v vrh najbolj gledanih športnih tekmovanj so največji skeptiki med poznavalci televizijskega oglaševanja in načrtovalci programov prejeli kar krepko zaušnico. Izdelek PrvaLiga je le ob malo večjem, nikakor pa ne pretiranem angažmaju kupca pravic televizijskih prenosov v 1. SNL pometel z domačo športno in tudi s tujo konkurenco na medijskem trgu glede na vložek in kakovost. Da ne bo pomote, finančna in programska investicija sta bili usklajeni: za malo denarja je bilo mogoče videti malo nogometne in televizijske kakovosti, iztržek pa je bil kljub vsemu izjemen. Čeprav v tretji sezoni SNL precej peša.Ligaška uspešnica je samo potrdila tezo, da športa ni mogoče gledati ali poslušati izključno skozi kakovost izvajalcev in denarnih vložkov. Televizijsko občinstvo je pokazalo, da ima občasno vrh glave realov, barcelon, bayernov, chelseajev, juventusov ali messijev, ronaldov, neymarjev ... in želi videti ali slišati tudi domače lokalne fante, prijatelje, kolege ali kar soseda. Nazadnje, da je izdelke »domače in lokalno« kljub globalni konkurenci mogoče tržiti, potrjujejo rekordne gledanosti reprezentanc v različnih panogah.Na koncu sezone sedanjim lastnikom televizijskih pravic za 1. SNL poteče pogodba z Nogometno zvezo Slovenijo. Ta se je že odzvala s povabilom k oddaji ponudb za medijske pravice 1. SNL za novo triletno obdobje – 2018–2021.Prodaja televizijskih pravic najpomembnejšega ligaškega tekmovanja je v urejenih državah in ligah izključno zadeva klubov oziroma njihovega združenja. Slovenski klubi so možnost »licitiranja in prodajanja« zapravili: po bankrotu združenja klubov 1. SNL jih je pod svoje okrilje vzela krovna organizacija. Ligo je pred popolnim medijskim mrkom nato rešil bivši predsednik Aleksander Čeferin, ki je uporabil ves svoj vpliv in pogajalske spretnosti, da je sklenil nekoliko nenavadno in nenaravno koalicijo državnega telekomunikacijskega velikana in največje zasebne televizije.Slovenski televizijski – medijski – trg pa ni dovolj velik in bogat, da bi se ponudniki za produkt, kot je SNL, lahko spoprijeli po normalnih tržnih zakonitostih in brez vpliva botrov.Resnejša kandidata za odkup televizijskih pravic 1. SNL sta le dva: sedanji lastnik TV-pravic in nacionalka, katerih programski selektorji so uvideli, da jim grozi popoln nogometni mrk v prihodnjih letih. Reprezentanco ji je že ukradel tretji močan igralec na trgu športnih prenosov, ki bi se lahko združil z morda novim lastnikom največje komercialne TV.Ključnega odgovora na vprašanje, koliko je vredna 1. SNL, pa kljub vsemu ni. Ali je to Čeferinovih »izsiljenih« 1,5 milijona evrov, kolikor si jih klubi razdelijo v triletnem obdobju, ali še enkrat, dvakrat več, kot bi klubi lahko iztržili, če bi ... bilo še več konkurence z zdravo Muro, Koprom brez kriminalnih navez, več ljubljanske Olimpije z Ljubljančani, še bolj tekmovalnih Celja in Gorice, evroligaškega Maribora s še več domačimi fanti ... Morda, ne pa več nujno, tudi kakovosti!

Foto: Roman Šipić/Delo