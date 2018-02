60 let od tragedije legendarnih »Busby Boys«

Manchester - Na današnji dan leta 1958 je na letališču v Münchnu življenje izgubilo osem nogometašev, trener in dva funkcionarja Manchester Uniteda. Pri vračanju iz tekme evropskega pokala, ki je bila odigrana v Beogradu, je umrlo 23 izmed 44 potnikov. Nesreča je končala obdobje zasedbe »Busby Boys« pod vodstvom Matta Busbyja. Busby je nesrečo preživel in deset let kasneje z Unitedom osvojil tudi evropski naslov. Nesrečo je takrat preživel tudi takrat 20-letni Bobby Charlton, ki danes spada med legende angleškega nogometa.

United je v četrtfinalu evropskega pokala premagal Crveno zvezdo in letalo je ob povratku v Manchester moralo zaradi točenja dodatnega goriva pristati v mrzlem in zasneženem Münchnu. Dvakrat je potem posadki spodletelo prižgati motorje, odločili so se še za tretji poskus. Letalo je pospeševalo prepočasi, pilot je na neočiščeni vzletni stezi izgubil nadzor. Letalo je prebilo varnostno ograjo in se zaletelo v eno od stavb. V Manchestru v spomin na ta dogodek vsako leto 6. februarja poteka komemoracija in tako je bilo tudi danes ob 60. obletnici tega dogodka.