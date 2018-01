Agenti, video in davek zgolj trije Uefini izzivi

Ljubljana – Prvi mož Evropske nogometne zveze (Uefe) Aleksander Čeferin je potrdil, da Uefa ne bo stala križem rok ob vse večjem (finančnem) prepadu med najbogatejšimi klubi na stari celini in večino, ki caplja za njimi. V pogovoru za britanski dnevnik Telegraph je napovedal, da so možne večje spremembe.



Čeferina čaka jutri prijetno opravilo. Slavnostno bo odprl evropsko prvenstvo v futsalu – v družbi Luisa Figa in Dejana Stankovića –, največji tekmovalni projekt Nogometne zveze Slovenije (NZS) po osamosvojitvi. Zares se bo začelo v torek ob 18. uri, ko bo na sporedu prva tekma slovenske reprezentance: derbi s Srbijo v razprodani dvorani Stožice.



Kitajci močno lobirajo



Pred tem je nekdanji predsednik NZS spregovoril o bolj usodnih temah za nogomet. Odprl je številne izzive, ki najmanj posredno zadevajo tudi slovenske klube. Ne gre za vsesplošno uvedbo t. i. videosodnikov (VAR; ang. Video Assistant Referee), saj Uefa še ni naklonjena tej rešitvi: »Nismo še dovolj razčistili pravil in zakonitosti VAR. Številni sodniki pravil ne razumejo optimalno, prav tako ne razumejo pravil navijači, zato je za vse skupaj prezgodaj. Vzemimo za primer nogometaša, ki bi imel daljši nos kot večina. Bi bil zaradi tega lahko v ofsajdu? Ne, to ni bistvo VAR. Toda ko bodo navijači gledali posnetek, bodo rekli, 'en centimeter je dovolj, to je ofsajd'. To predstavlja težavo.«



Čeferin je zatrdil, da bo prihajajoča liga narodov fantastičen projekt, podoben koncept pa bi lahko Uefa uporabila tudi za nadaljnje podobne dogodke. Ob tem je napovedal, da bo Uefa poslala v boj za svetovno prvenstvo leta 2030 skupnega kandidata in ne bo dovolila morebitne spremembe pravila, s katerim Fifa ni dovolila kandidatur za SP 2026 konfederacijama, ki (bo)sta organizirali prejšnja turnirja (letos bo v Evropi, 2022 v Aziji). Azijska sila Kitajska resda lobira prek različnih kanalov, toda na vrsto naj bi prišla – hipotetično – šele za izvedbo SP 2034.



Omejitev posojenih in registriranih nogometašev



V naslednjih mesecih se bo vodstvo Uefe sestalo z različnimi deležniki v nogometni družini, saj želi povsem uveljaviti načelo »tekmovalnega ravnovesja«, ki je del Čeferinovega programa. Uefa želi preprečiti, da bi najbogatejši klubi v Evropi pokupili prav vse najboljše nogometaše. »To nam lahko uspe brez pomoči politike in ne bi bilo v koliziji z zakoni EU. Lahko vpeljemo t. i. luksuzni davek na prekomerno trošenje – izplen bi namenili bodisi manjšim klubom bodisi socialnim programom –, lahko omejimo število posojenih nogometašev in tudi število registriranih nogometašev,« je pojasnil Čeferin in dodal: »Presenečeni bi bili, če bi vedeli, da to pričakujejo od nas tudi nekateri najmočnejši klubi v Evropi.«



Klubi talci agentov



Uefa želi spremeniti tudi koncept delovanja agentov, torej menedžerjev oziroma zastopnikov igralcev. Po Čeferinovih besedah je sedanja liberalna ureditev – pred tremi leti jo je uveljavila Fifa – neustrezna, saj lahko postane agent tudi nekdo, ki je »denimo morilec ali terorist«.



»Zdaj delujemo v najslabši možni ureditvi. Številni klubi so postali talci agentov. Slednji lahko zahtevajo od klubov polovico vrednosti transferja, sicer jim lahko zagrozijo v slogu 'bo šel nogometaš pa drugam'. Ali pa angažma določenega igralca pogojujejo z nakupi drugih nogometašev, četudi jih klubi sploh ne potrebujejo ...« je pojasnil Čeferin.