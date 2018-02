Alexis Sanchez utajil davke

Manchester - Nogometni zvezdnik Alexis Sanchez, 29-letni reprezentančni napadalec Čila, ki je prejšnji mesec prestopil k angleškemu prvoligaškemu velikanu Manchester Unitedu, je bil obsojen na 16-mesečno zaporno kazen. V času, ko je v Španiji nastopal v dresu Barcelone, naj bi utajil davke, vseeno pa ne bo niti dneva preživel za zapahi.

Kazni se bo izognil tako, da bo plačal 890.000 funtov dolga, skupaj z obrestmi pa bo to znašalo nekaj več kot milijon evrov. Na sodišču je bil reprezentant Čila spoznan za krivega, saj naj bi med letoma 2012 in 2013 špansko vlado opeharil za prej zapisani znesek, so danes poročali pri britanskem tabloidu The Sun. Sanchez je priznal, da je pravice namerno prodal tuji firmi, da bi se izognil plačilu davkov, s tožilci v Španiji pa je dosegel dogovor o vračilu dolga z obrestmi.

Sanchez, ki je zakon v Španiji prekršil prvič, se je tako pridružil mnogim uveljavljenim nogometašem, ki so se znašli v davčnih prekrških.