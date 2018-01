Andraž Šporar poskrbel za navdušenje na Slovaškem 

J. P.

Ljubljana - Slovenski nogometni reprezentant Andraž Šporar ima novega delodajalca. Od danes je tudi uradno član slovaškega podprvaka in trenutno tretjeuvrščenega prvoligaša, Slovana iz Bratislave (za vodilno Trnavo zaostaja devet točk), ki je od švicarskega Basla odkupil njegovo pogodbo, po kateri je letno zaslužil 400.000 evrov. Triindvajsetletni nekdanji napadalec Olimpije, od koder se je za rekordnih 3,8 milijona evrov preselil v Švico, v zadnjih dveh letih zaradi poškodb in ostalih okoliščin ni igral veliko, jeseni pa je kot posojen igralec v majici nemškega drugoligaša Arminie Bielefelda v devetih dvobojih prispeval dva zadetka. Z novim kolektivom je podpisal štiriinpolletno pogodbo do leta 2022.

»Na Slovaško prvič doslej prihaja igralec takšnega kova. Andraž je standarden član slovenske reprezentance in nogometaš, ki ustreza visokim evropskim kriterijem. S prestopom dokazujemo, da bi radi prišli na evropsko primerljivo raven in bili standardni udeleženci evropskih pokalov, za kar potrebujemo kakovostne igralce, kar Andraž zagotovo je. Bitka zanj je bila trda in neizprosna, vesel sem, da je prestop zdaj pod streho. Vsi v klubu mu izrekamo prisrčno dobrodošlico in verjamemo, da bo sodelovanje uspešno,« nove okrepitve ni mogel prehvaliti podpredsednik kluba Ivan Kmotrik. Kot pišejo tamkajšnji mediji, gre za najdražji prestop v zgodovini slovaške lige.