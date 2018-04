Že nocoj menjava Juventus-Napoli na vrhu Italije?

Ljubljana – Kako močno bosta posegla v bitko za naslov italijanskega prvaka Inter in Fiorentina? To je glavno vprašanje na edini odprti nogometni fronti med evropsko elito, potem ko bo Juventus gostoval v Milanu, Napoli pa v Firencah. Četudi premore dvoboj za »scudetto« več tekmovalnega naboja, pa bo Italijane zanesljivo zasenčil klasični angleški derbi v Manchestru.



Premier league je najbolj globalizirano tekmovanje na svetu, na krilih vzpenjajočih se azijskih nogometnih tigrov jo krasi največje in najbolj zvesto občinstvo. Manchester United in Arsenal sta v preteklih desetletjih spisala vrsto uspešnic, in četudi ne vodi Old Trafforda legendarni sir Alex, bo merjenje moči na klopi zanimivo – težko bi si želeli več od trenerskega spopada med Josejem Mourinhem in Arsenom Wengerjem. Bomo videli, kako bodo sprejeli v Manchestru odhajajočo legendo Arsenala. Veliko bodo imeli videti tudi navijači, ki jih zanima igrišče: Sanchez in Lukaku proti Aubameyangu in Welbecku, to bi bilo lahko spektakularno – če bo Arsenalu ostalo kaj moči po napornem večeru evropske lige z Atleticom (1:1), v katerem ga čaka drug teden več dela od Marseilla, ki je opravil s Salzburgom (2:0).



Rekordnih 5 milijonov od prodaje vstopnic



Inter, Juventus, Fiorentino in Napoli bo krasil velik motiv. Juve (85) in Napoli (84) se borita za naslov prvaka, Fiorentina za preboj v evropsko ligo, Inter (66) pa za ligo prvakov z Laziem in Romo (oba po 67). Vsak spodrsljaj je prepovedan, zato bo zanimivo. Pod lupo bo derbi na San Siru, s katerim bo Inter iztržil rekordni izplen od prodaje vstopnic. Klub bo ustvaril več kot pet milijonov evrov, kar je največji izplen od prodaje vstopnic za eno tekmo na italijanskih tleh. Tudi dosedanji je bil v lasti Interja (Inter : Milan 3:2, oktober 2017, 4,865 milijona €), sledile so tekme Milan : Barcelona (0:0, marec 2012, 4,689 milijona €), Milan : Barcelona (2:0, februar 2013, 4,659 milijona €) in Napoli : Real Madrid (1:3, marec 2017, 4,484 milijona €).



Moštvo z vratarjem Samirjem Handanovićem bo računalo na kakšen gol kvarteta (4-2-3-1) Candreva, Rafinha, Perišić, Icardi, gostje iz Torina bodo pričakovali več od napadalne naveze (4-2-3-1) Mandžukić-Dybala-Cuadrado-Higuain. Tekma bo vredna ogleda, remi zanesljivo ne ustreza nikomur. Oči bodo uprte v Paula Dybalo, argentinskega mojstra pri Juventusu, ki ne ujame optimalne forme.



Spet Dinamo – Rijeka



Spektakularno bi bilo lahko še v eni naši sosednji državi. Četudi je hrvaško prvenstvo odločeno, so derbiji med Dinamom in Rijeko pogosto nepozabni. »V Zagrebu se bosta merila bivši in najverjetnejši novi prvak. Dinamo je za nas velik izziv, poskušali bomo igrati in se ne zapreti v bunker, naš cilj pa je zmaga. Prepričan sem, da bo dobro tudi sojenje in se s tem ne obremenjujem,« je pred potjo v hrvaško metropolo sporočil Matjaž Kek.



Dinamo in Rijeka bosta igrala najzgodnejši derbi tega konca tedna (17). Sledi večer v Milanu, bolj zgoščen urnik pa se obeta navijačem jutri. Nedeljo bosta odprla Zenit in CSKA – to bo ključna tekma za Miho Mevljo v boju za ligo prvakov –, v času popoldanske čajanke se bosta sešla ManUtd in Arsenal, gotovo bo živahno tudi v istanbulskem derbiju na Galati.



Dan bo zaključila Barcelona z gostovanjem v La Coruñi. Barco zapušča Andres Iniesta, eno največjih imen v 150-letni zgodovini nogometa, ki bi si vsaj leta 2010 zaslužil priznanje »zlata žoga«. Don Andres je dvignil razumevanje igre na novo raven, v majicah Barcelone in Španije je osvojil je vse, kar se je osvojiti dalo, s Xavijem je bil del sanjske naveze Kataloncev.