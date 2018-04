Andresa Iniesto ujel petouvrščeni kitajski superligaš

J. P.

Barcelona - Prekaljeni španski nogometni as, 33-letni zvezni igralec Andres Iniesta, ki je bil ves dosedanji del kariere zvest Barceloni, za katero je na vseh frontah odigral več kot 650 dvobojev, se seli na Kitajsko. Za tri sezone bo oblekel majico tamkajšnjega prvoligaša, ki pa svojega imena - zaradi pogodbene klavzule - ni smeo javno obelodaniti. Vseeno pa so tamkajšnji mediji izbrskali, da bo Špančev novi delodajalec Chongqing Dangdai Lifan, trenutno petouvrščeni kolektiv v superligi.



Pod taktirko Paula Benta

V kadru Chongqinga so ta hip štirje tujci - argentinski zvezni igralec Nicolas Aguirre in trojica brazilskih napadalcev, Fernandinho Henrique, Alan Kardec in nekdanji član Verone Luiz Fernandinho. Na trenerskem stolčku sedi bivši portugalski selektor Paulo Bento, večinski lastnik kluba pa je prepoznavni poslovnež Jiang Lizhang, ki drži roko tudi nad Parmo in španskim drugoligašem Granado, obenem je še delničar člana košarkarske lige NBA, moštva Minnesota Timberwolves.