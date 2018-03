Angleži želijo v četrtfinale navzlic »novemu Messiju«

Ljubljana – Drevi bosta znana tretji in četrti četrtfinalist lige prvakov, otoška dvoboja pa ne bosta enaka. Basel bo v Manchestru razmišljal le o dostojnem koncu evropske sezone, Juventus vendarle želi zmagati v Londonu in ostati v igri za finale, ki bo 26. maja v Kijevu.



Spopad madridskega Reala s Parižani je nemara res sodil v drugo galaksijo, ne nazadnje je šlo za finale pred finalom, derbi največje športne inštitucije na svetu s klubom, ki želi postati prav to. Toda danes je nov dan, tudi sreda prinaša izjemno zanimivo snidenje Tottenhama in Juventusa, merjenje moči, ki bi ga lahko odločil že prvi gol.



Stavne hiše vidijo v četrtfinalu lige prvakov Londončane, toda najboljši italijanski klub dokazano krasi zmagovalna miselnost. »Vsakega prvega julija pričakujem, da vseh 700 zaposlenih v klubu verjame, da bomo osvojili vse možne lovorike v sezoni,« je razkril predsednik Juventusa Andrea Agnelli v ekskluzivnem intervjuju, ki bo objavljen v sobotni prilogi Dela.



Juventus še vedno igra na treh frontah. V finalu italijanskega pokala bo igral z Milanom, kljub rekordni sezoni Napolija mu kaže dobro tudi v prvenstvu. Pri Gazzetti dello Sport so boj za »scudetto« analizirali s stotimi uglednimi imeni, 64 jih je menilo, da bo postal prvak Juventus, 31 se jih je odločilo za Napoli. Sloviti trener Carlo Ancelotti je izbral »staro damo«, zatrdil je, da bo moral prvak zbrati več kot 100 točk, odločilen pa bo Napolijev obisk Torina (22. april). Nekdanji ostrostrelec Milana Andrej Ševčenko, danes selektor Ukrajine, trdi obratno: »Prvak bo Napoli, za to bo potreboval manj kot 100 točk, derbi pa ne bo odločilno vplival za razplet bitke za vrh.«



Liga prvakov bo vendarle prva jed na Juventusovem jedilniku z več hodi. Tottenham predstavlja velikanski izziv, saj bi morali Italijani zmagati v Londonu oziroma remizirati najmanj z izidom 2:2, ki bi jim prinesel podaljšek in morda enajstmetrovke. Tottenham je neporažen že 17 tekem, doma je nazadnje izgubil 25. oktobra, prav vse tekmece v tej sezoni lige prvakov pa je pospremil domov s tremi goli v njihovih mrežah, ta usoda je doletela tudi Real Madrid!



»Tottenham je na svojem štadionu res močan. A če bomo igrali kot nazadnje z Laziem, lahko unovčimo spektakularno vzdušje na Wembleyju, ki sem ga spoznal že v majici francoske reprezentance,« je zatrdil vezist Blaise Matuidi in dodal stavek, ki ga ponavljajo vsi njegovi soigralci in italijanski mediji: »Paulo Dybala je naš adut za zmago v Londonu.«



Argentinski biser je igral v prvem delu sezone kot nekoč John Wayne v vesternih, učinkovito je streljal z vseh položajev na igrišču, ni bilo čudno, da so ga mnogi postavljali v vlogo naslednika Lionela Messija. Toda s tem si je naložil (pre)veliko breme, sledilo je več skromnih mesecev in okrevanje po poškodbi stegenske mišice. Sobotni derbi z Laziem je spet odločil z mojstrskim golom v 93. minuti, s čimer je dokazal vrhunsko telesno in psihološko pripravljenost.



Svoj načrt premore tudi Tottenham, pri čemer se ne ozira na vprašanje, ali bo Juventusovim zdravnikom uspelo usposobiti za boj tudi Gonzala Higuaina in Maria Mandžukića. Londonski klub vseskozi caplja za velikimi na Otoku, drži se ga sloves neugodnega tekmeca, toda v njegovi vitrini se nabirata zgolj prah in pajčevina. Podobno velja za vrsto let obetavnega trenerja Mauricia Pochettina. Slednji bi moral za vstop v elitni klub, kjer domujejo Mourinho, Guardiola, Simeone, Zidane, Allegri in Ancelotti, enostavno – izločiti Juventus.