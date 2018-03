Argentinec pozabljen v Madridu, rešitelj v Parizu?

Ljubljana – Trije tedni premora v osmini finala so dovolj dolga doba, da se lahko zacelijo številne rane, kar je lani proti Barceloni občutil ravno PSG. Tokrat so Parižani v precej drugačnem položaju, toda marsikaj v vmesnem obdobju ob pričakovanju povratne tekme proti Realu ni šlo v njihovo korist. Druga tekma večera v Liverpoolu bo zgolj formalnost.



V tej fazi tekmovanja je PSG lani najprej ugnal Barcelono kar s 4:0, toda Katalonci so se v treh tednih povsem pobrali in celo spisali največji zasuk v zgodovini lige prvakov s 6:1 na povratni tekmi. Če bi PSG s štirimi goli zmagal denimo na prvi tekmi četrtfinala ali polfinala, ko je pred povratnim obračunom zgolj teden dni premora, bi se Katalonci težko zlizali, toda daljši, kot je premor, lažje pozdraviš vse mentalne in telesne rane.



PSG je v tej sezoni v drugačni vlogi, saj bo povratno tekmo igral doma, namesto branjenja visoke prednosti pa se bo moral tokrat osredotočiti na napad. Naloga bo toliko težja, kajti poškodovan je prvi napadalni zvezdnik Neymar, ki naj bi Parižane popeljal do evropske slave, toda v najpomembnejših trenutkih sezone bo soigralcem v spodbudo le s tribune.



Vsaj na videz so pariški milijonarji v precej zapletenem položaju, toda na pomoč jim bo priskočil stari madridski znanec Angel Di Maria. Spretni in hitronogi Argentinec na prvem obračunu v Madridu ni igral niti sekunde, čeprav bi bil že tedaj močan adut, potem ko je na štadionu Santiago Bernabeu preživel štiri leta, nato pa je moral kraljevski klub zapustiti skozi stranska vrata, zato bi bila njegova motivacija še dodatno začinjena. Ker je obsedel, je bil Di Maria precej slabe volje, vendar je bil splet okoliščin takšen, da bo zdaj prav Argentinec predstavljal glavno pariško upanje za preobrat in napredovanje v četrtfinale.



Parižani zahtevajo spoštovanje



V Parizu so vse sile usmerili v povratno tekmo, saj so pod drobnogled vzeli vse mogoče dejavnike, tudi navijače in sodnike. Že nekaj časa tako pozivajo svoje privržence, kako naj na tribunah pripravijo goreče vzdušje in da naj z glasnim pritiskom prestrašijo madridske nogometaše; z enako močjo pa preko medijev pritiskajo tudi na Evropsko nogometno zvezo (Uefa), naj tokrat določi sodnika, ki ne bo bolj naklonjen tekmecu. Potem ko so bili lani nezadovoljni s sojenjem proti Barceloni, so bili tokrat jezni na Gianluco Rocchija v Madridu, češ da je vse mejne odločitve dosodil v prid Reala.



»Zakaj se nam to vedno dogaja?« je bil v intervjuju za francoski športni časopis L'Equipe jezen športni direktor PSG Antero Henrique. »Zahtevamo najboljšega sodnika, torej takšnega, ki bo spoštoval naš klub, Pariz in Francijo,« je pritisk na sodniške delegate podal Henrique, za »nagrado« pa je prejel nemškega sodnika Felixa Brycha, delivca pravice zadnjega finala lige prvakov, ko je Real lani junija v Cardiffu osvojil dvanajsti evropski naslov.



Realu zadostuje 10 minut



Precej mirno so v Pariz pripotovali Madridčani. Vse do zadnjega ne bo jasno, ali bosta nared Luka Modrić in Toni Kroos, toda Realov trener Zinedine Zidane je oba uvrstil na seznam potnikov. Vrhunsko strelsko formo je ujel tudi Cristiano Ronaldo, kajti po seriji zadetkov v zadnjih dveh mesecih je trenutno že pri tridesetih golih na 32 tekmah te sezone. A Parižane skrbi še nekaj drugega – Realova samozavest in evropska prekaljenost. Ali kot pravi pariški branilec Dani Alves: »Realu zadostuje deset minut in te premaga. Prav zato moramo biti boljši vseh 95 minut tekme.«