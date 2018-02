Argentinski ostrostrelec, ki ne prenaša pritiska

Ljubljana – Kako nenavaden, a obenem tako zanimiv zna biti nogomet, je znova dokazal torkov večer. Gonzalo Higuain je kot edini nogometaš na tekmi zabil dva gola, toda domov je odšel z najdaljšim nosom in verjetno precej globljimi psihičnimi ranami, kot si sploh upa priznati. Z glavo pa je verjetno zmajeval tudi Lionel Messi.



Po pol ure igre bi lahko bilo 3:0 in ob polčasu 3:1, a Juventus je proti Tottenhamu iztržil zgolj remi (2:2). Da je stara dama sploh dosegla dva gola, se lahko zahvali Gonzalu Higuainu, a da je Juve hkrati v zelo težkem položaju, mora preklinjati istega nogometaša, ki je zapravil najprej izjemno priložnost, nato pa še enajstmetrovko. A najhuje za Higuaina je, da se kaj takega sploh ni dogodilo prvič. Zgodovina Argentinčevih spodrsljajev namreč traja že skoraj deset let! Športniki se ne ločijo samo na dobre in slabe, ampak tudi na takšne, ki v najtežjih trenutkih odpovedo, ali povsem zablestijo. Higuainova zgodba je v resnici še bolj zapletena, saj je sprva kot najstnik razkazoval svoj šampionski gen.

Januarja leta 2007 je prišel k Realu Madridu in že prihajajočo pomlad odločil nekaj pomembnih tekem za Realov španski naslov, zato so tudi njegovi zvezdniški soigralci (Raul, van Nistelrooy) opozarjali, da imajo ob sebi smrtonosnega ostrostrelca. Tako je bilo še dve naslednji sezoni, dokler ni prišel 10. marec 2010. Real je tisto sezono pričel z novim galaktičnim projektom, toda na prvi tekmi osmine finala lige prvakov je presenetljivo izgubil v gosteh pri Lyonu z 0:1, nato pa na povratni tekmi preko gola Cristiana Ronalda hitro izničil francosko prednost. Kraljevski klub je še naprej vršil pritisk, si pripravljal priložnost, piko na i pa bi moral postaviti Higuain, toda namesto povsem praznega gola je zadel le vratnico.



Messi nima njegove pomoči



Seznam njegovih zapravljenih priložnosti v odločilnih trenutkih je iz sezone v sezono daljši. Pomagala ni niti selitev v Italijo, kajti v zadnjem kolu italijanske lige leta 2015 je prav tako z zgrešeno enajstmetrovko zapravil Napolijevo uvrstitev v ligo prvakov, čeprav je pred tem zabil dva gola. In vedno znova je prizor enak – Higuain hoče na vsak način prevzeti odgovornost, toda že v njegovih očeh je vidno, da ga preganja preteklost, zato v prelomnih trenutkih največkrat ne zmore hladnokrvno zatresti mreže.



Toda Higuain ni edini, ki se drži za glavo, saj je verjetno največja žrtev njegovih zgrešenih strelov Lionel Messi. Argentinski nogometni umetnik je skoraj lastnoročno popeljal svojo reprezentanco do dveh finalov (južno)ameriškega prvenstva in finala svetovnega prvenstva, toda ko bi potreboval samo malo pomoči soigralcev, je Higuain v treh zaporednih finalih zastreljal skoraj nemogoče za tako cenjenega napadalca. Argentina bi z njegovimi goli osvojila tri lovorike, tako pa je v finalu SP 2014 izgubila z Nemčijo po podaljšku, v dveh finalih ameriškega pokala (2015, 2016) pa po streljanju enajstmetrovk proti Čilu. In namesto, da bi bil Messi po vseh možnih merilih že najboljši nogometaš vseh časov, mora poslušati očitke, kako ni še nič dosegel z argentinsko reprezentanco.



Vendar poraja se še eno vprašanje – zakaj trenerji sploh še dovolijo Higuainu, da izvaja tako pomembne enajstmetrovke? Kajti proti Tottenhamu je argentinski napadalec že prvo najstrožjo kazen izvedel zelo nezanesljivo, pri drugi pa so na plano (in v prečko) udarile vse njegove frustracije. Za povrh so Juventusovega trenerja Massimiliana Allegrija novinarji spraševali, zakaj se je stara dama po vodstvu pomaknila povsem nazaj, toda Allegri jim je odgovoril, da so izgubili objektivnost in da ima Juventus še vedno vse v svojih rokah za napredovanje v četrtfinale.