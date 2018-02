Arsenal po nakupu Aubameyanga blagajno olajšal še s podaljšanjem z Özilom

Po novem bo 29-letni Nemec v dresu Arsenala ostal do leta 2021, v klub je prišel leta 2013.

A. V., STA

London - Ob izteku zimskega prestopnega roka se nogometni klubi mrzlično pripravljajo na še zadnje odmevnejše rošade, preden se bo opolnoči trg zaprl. A ne gre le za rekordne prestope, kakršen je bil današnji Pierre-Emericka Aubemeyanga v Arsenal, ampak tudi za podaljšanje - prav topničarji so s podpisom Mesuta Özila poskrbeli za klubski finančni rekord.

Arsenal je danes dodobra izpraznil klubsko blagajno; najprej so Londončani potrdili prestop Aubameyanga iz Borussie v Arsenal, ki naj bi bil po poročanju tamkajšnjih medijev vreden 63,75 milijona evrov, potem pa so sporočili še, da so se dogovorili za podaljšanje sodelovanja z nemškim reprezentantom Mesutom Özilom.

Po novem bo 29-letni Nemec v dresu Arsenala ostal do leta 2021, v klub je prišel leta 2013.

Njegove usluge ne bodo poceni, s tedensko plačo 350.000 funtov oziroma 400.000 evrov pa bo Özil po podatkih televizije BBC postal tudi najbolje plačani igralec te ekipe v zgodovini. Letna plača naj bi bila po izračunih nemške tiskovne agencije 12 milijonov evrov.

Je pa nemški reprezentant izgubil interno finančno bitko z zdaj že nekdanjim soigralcem Alexisom Sanchezom. Oba sta v zadnjih mesecih razgrevala strasti pri navijačih Arsenala z napovedmi morebitnega odhoda, s tem pa sta si tudi povečevala vrednost. Čilenec se je medtem v zelo odmevni in finančno močni rošadi preselil na Old Trafford k Manchester Unitedu, s približno 500.000 funti tedenske plače pa postal najbolje plačani igralec v premier ligi. Özil se je odločil za triinpolletno podaljšanje z dosedanjim klub in precej manjšim zaslužkom.