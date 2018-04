Arsene Wenger: Nogometni velikan brez madeža

Kako veliko nogometno ime je Arsene Wenger? Gotovo sodi med največje trenerje v zgodovini nogometne igre, njegovo veličino nazorno ponazarjajo odzivi cehovskih kolegov po petkovi napovedi konca ere slovitega Francoza na klopi »topničarjev«. Wengerjevi čevlji bi bili lahko (pre)veliki za kateregakoli trenerja, ki bo poleti prevzel vodenje daleč najtrofejnejšega kluba v Londonu.



V enem časopisnem članku je nemogoče strniti dejavnike, s katerimi je preporodil angleški nogomet Arsene Wenger, potem ko je avgusta 1996 kot 46-letni Francoz prevzel vodenje enega najslavnejših angleških klubov. Njegov opus, v katerega sodijo naslovi angleškega prvaka ('98, '02 in '04), lovorike v angleškem pokalu ('98, '02, '03, '05, '14, '15 in '17) in sedem zmag v superpokalu (ang. community shield), bi lahko opisali s statistiko, še bolje pa z izjavami trenerjev, ki najbolje vedo, kako uspešen je bil Wenger v 22 letih delovanja na štadionih Highbury in Emirates.



Premier league postala to, kar je, zavoljo Wengerja



»Arsene uživa moje polno spoštovanje. Premier league je postala to, kar je, prav zavoljo Arsena Wengerja,« je zatrdil eden najuglednejših trenerjev na svetu Pep Guardiola. Še bolj konkreten je bil Valižan Mark Hughes, nekoč odlični napadalec Manchester Uniteda, danes trener Southamptona: »Vsem nam je odprl oči, prinesel je nove pristope v pripravo na tekmo, novo razumevanje znanosti v nogometu. Še danes večina uporablja metode, ki jih je prinesel k nam Wenger leta 1996.« Podobno je menil tudi Liverpoolov strateg Jürgen Klopp: »Arsene je velik vplivnež, ki je zgradil fantastično kariero, je izjemna osebnost in velik igralec v nogometnem poslu, v katerem se spreminjajo stvari čez noč, on pa je preživel na klopi Arsenala 22 let.«



Kaj so glavni elementi Wengerjeve nogometne revolucije, s katero je šokiral tedaj neugledni in razrvani angleški nogomet? Francoz je prispel na Otok v obdobju, ko se je tamkajšnji klubski nogomet nahajal sredi tranzicije po koncu Uefine blokade zavoljo številnih tragičnih incidentov. S prihodom medijskega konglomerata Sky se je v sezoni 1992/93 resda rodila premier league kot odgovor na sramotno obdobje Anglije, toda »razmere na terenu« so ostale enake kot prej. Wenger se je soočil z okoljem, ki je še vedno prisegalo na izžete nogometne metode, in z igralci, ki so raje kot na igrišče zahajali v pube in popivali pozno v noč.



Wenger je spremenil življenjske navade Arsenalovih nogometašev, jim vcepil delovne navade, radikalno posegel v pripravo na tekmo in metode treningov. Postal je tretji tuji trener v premier league, toda pristop, ki je temeljil na tržnih zakonitostih – Wenger je diplomirani ekonomist –, mu je pomagal, da je lažje preskočil oviro v prilagajanju na tuje delovno okolje.



Kot večina velikih voditeljev, je tudi Wenger videl več kot le eno tekmo naprej. V prvih desetih letih pri Arsenalu je spremenil filozofijo nogometne igre in dosegel velike uspehe. Vrhunec njegove ere na klopi »topničarjev« je bil naslov prvaka v sezoni 2003/04, v kateri je moštvo nanizalo rekordnih 49 tekem brez poraza. Tedanja ekipa, v kateri so blesteli Henry, Bergkamp, Pires, Ljungberg, Vieira, A. Cole in drugi, ni zaman dobila vzdevka »nepremagljivi«.



Kuhan piščanec, riba na pari in voda namesto alkohola



O svojih metodah dela ni predaval zgolj cehovskim kolegom na letnih seminarjih pod dežnikom premier league in Uefe, pač pa pogosto tudi na različnih poslovnih šolah najuglednejših univerz. »Komunikacija med akterji na igrišču in ob njem je nemara ključna za uspeh, saj ti da navodila za pot, a tudi pogum za izvedbo zamisli in zbranost v prelomnih trenutkih tekem. To velja tako v nogometu kot v drugih podobnih poslih v življenju,« je zatrdil Wenger, ki je, na primer, leta 1996 predpisal nogometašem tudi dieto, na njihov jedilnik pa uvrstil zgolj testenine, kuhanega piščanca, ribe na pari, surovo zelenjavo in vodo. Fantje, ki so delovali na alkoholni pogon, so stežka sprejeli revolucijo, toda pozneje so se Wengerju zahvaljevali za podaljšanje svojih karier globoko v 30. leta.



Kaj je šlo narobe, da Arsenal ni mogel slediti ritmu, ki sta ga narekovala predvsem Jose Mourinho in sir Alex Ferguson, ki je kraljeval na klopi Manchester Uniteda dolgih 26 let? Na to je vplival dejavnik gradnje novega štadiona, zaradi katerega je klub vložil skoraj pol milijarde evrov v jekleno konstrukcijo namesto v okrepitev moštva. Drugi dejavnik je dejstvo, da je Wenger po implementaciji svojih revolucionarnih zamisli na tem enostavno zaspal in ob uspešnih filozofskih prijemih pozabil na osnovno stvar za uspeh v nogometu – igrišče. Igra se je namreč razvijala naprej, čvrsto oprijemanje določenih konceptov brez nadgradnje pa je bilo bržčas usodno za 68-letnika iz naselja Duttlenheim pri Strasbourgu. Če ne bi prekinil pogodbe s klubom eno leto pred njenim iztekom sam, bi jo verjetno klub in izgubila bi oba. Wenger zdaj v očeh velike večine navijačev odhaja kot uspešni revolucionar in brezmadežni nogometni velikan, še naprej pa ga bomo srečevali kot strokovnega komentatorja francoske televizije na evropskih in svetovnih prvenstvih.