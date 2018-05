Atletico po minimalni zmagi nad Arsenalom potuje v finale 

Nogometaši Atletica so na na povratni tekmi premagali Arsenal z 1:0 in se uvrstili v finale EL, kjer jih čaka Marseille.

N. Gr.

Madrid - Atletico je na Wandi Metropolitano unovčil prednost domačega igrišča, nevtraliziral napade Arsenala in po zadetku Diega Coste dosegel minimalno zmago. Prva tekma v Londonu se je končala z 1:1, zato v finale evropske lige, ki bo v Lyonu, potujejo Madridčani.

Tekma ni ponudila veliko lepega nogometa, Atletico se je postavil v obrambo in prepustil pobudo Arsenalu, ki je bil tokrat brez pravih idej. Topničarji so poizkušali po bokih in s predložki, a so bili branilci Atletica vselej zbrani, tudi Jan Oblak pa na celi tekmi ni imel veliko dela. Pobuda Arsenala je bila jalova, v zaključku so poizkusili na vse ali nič, a ostali praznih rok.

Atletico se bo tako vnovič potegoval za evropsko lovoriko, Arsenal pa je ostal praznih rok. Era Arsena Wengerja na klopi topničarjev se bo zaključila brez evropskega naslova, Arsenal je za nameček ostal tudi brez nastopa v ligi prvakov v naslednji sezoni. Londončani si z današnjo predstavo napredovanja niso zaslužili, tudi Atletico ni pokazal veliko, a vendarle dovolj za napredovanje.

V drugem polfinalu sta se pomerila Salzburg in Marseille. Francozi so na prvi tekmi doma zmagali z 2:0, Avstrijci pa so v rednem delu povratne zaostanek izničili, zato je sledil podaljšek. Štiri minute pred streljanjem enajstmetrovk je po kotu, ki ga ne bi smelo biti, zadel Rolando in Marseillu zagotovil napredovanje v veliki finale evropske lige.

NAPOVED TEKME

Pred vrati sta tudi polfinali evropske nogometne lige, v središču pozornosti slovenske športne javnosti pa bo dvoboj madridskega Atletica in Arsenala. Jana Oblaka čaka zelo težka naloga, Atletico bo branil remi z zadetkom v gosteh iz Londona, Arsenal pa na vse kriplje želi do lovorike in vozovnice za ligo prvakov.

Arsene Wenger se po koncu sezone poslavlja od klopi Arsenala, s topničarji pa evropske lovorike še ni osvojil. Zadnjo priložnost mu predstavlja evropska liga, v kateri bi Arsenal z morebitno zmago dobil tudi vozovnico za ligo prvakov v naslednji sezoni, saj v državnem prvenstvu ne bo končal med prvo četverico.

Jan Oblak bo eden ključnih mož Atletica. Foto: Reuters

Na prvi tekmi je bil Arsenal boljši, Atletico pa je tudi po zaslugi izvrstnega Jana Oblaka izvlekel remi z 1:1. Topničarji potrebujejo v Madridu zmago ali remi z vsaj 2:2, to pa bo proti Atleticu zelo težko, saj so v evropskih tekmovanjih na svojem štadionu nepremagani že 12 tekem zapored.

Po drugi strani je tudi Arsenal v evropski ligi v tej sezoni uspešen v gosteh, topničarji bodo želeli izkoristiti težave Atletica v obrambi, saj manjkata oba standardna bočna branilca. Od prve minute bosta začela Lucas Hernandez in Thomas Partey. Pri Arsenalu bo v konici napada Alexandre Lacazette, za njim pa Danny Welbeck in Mesut Özil.

Atletico je danes brez Diega Simeoneja, ki je kaznovan, s strani bo domače vodil German Burgos.

PRVI POLČAS

Prvo veliko priložnost na tekmi so imeli domačini, Diego Costa je v skoku preskočil Laurenta Koscielnyja, nato je bil močnejši še od Nacha Monreala, v zaključku pa je bil premalo natančen, da bi premagal Davida Ospino. V 8. minuti je imel veliko smole Koscielny, ki je čudno stopil in se takoj prijel za gleženj, nato pa v bolečinah obležal na tleh. Wenger je moral takoj opraviti prvo zamenjavo, v igro je vstopil Calum Chambers, pri Koscielnyju pa vse kaže, da je letošnjo sezono že končal.

V prvih 25 minutah ekipi v Madridu nista prikazali prav veliko dobrega nogometa, Atletico se je pomaknil v obrambo in prepustil pobudo Arsenalu, ki pa zaenkrat še ni resno ogrozil vrat Oblaka. Arsenal plete mrežo okrog kazenskega prostora Atletica, a pravega prostora za zaključne strele topničarji nimajo.

Po prostem strelu Kokeja v 38. minuti se je v priložnosti znašel Atletico, Antoine Griezmann je imel nekaj prostora v kazenskem prostoru, njegov strel iz obrata pa je zletel za dober meter mimo desne vratnice Arsenala. Atletico Madrid je prišel do vodstva v sodniškem dodatku prvega polčasa, ko je po odlični podaji Griezmanna v kazenskem prostoru do priložnosti prišel Costa, ki je z diagonalnim strelom premagal Davida Ospino. Atletico po polovici tekme vodi z 1:0, Arsenal zdaj potrebuje zadetek za podaljške.

DRUGI POLČAS

V drugem delu je Arsenal začel nekoliko bolj podjetno, v 52. minuti se je v priložnosti pred Oblakom znašel Aaron Ramsey. Jack Wilshere je slabo streljal, žoga pa je v kazenskem prostoru prišla do Ramseyja, ki je nato iz ne najlažjega položaja streljal slabo in žoga je zletela mimo vrat. Na drugi strani je imel Diego Costa še eno priložnost, a ga je Calum Chambers oviral ravno dovolj, da ni prišel do strela. V zadnjih minutah se je igra nekoliko razživela, Arsenal postaja nevarnejši.

Priložnost za Arsenal je imel še Granit Xhaka, ki je z okrog 20 metrov močno streljal po tleh, žoga pa se je od vratnice odbila za gol Oblaka, ki se je žoge ravno toliko dotaknil, da ta ni zletela v njegovo mrežo. Atletico je iz protinapadov še vedno nevaren, David Ospina je bil na hudi preizkušnji, a je žogo vendarle uspel zadržati. V 71. minuti je Henrik Mkhitaryan v kazenskem prostoru ukrotil žogo in dobro sprožil, a je meril za nekaj centimetrov prek prečke Oblaka, ostaja 1:0. Na drugem srečanju je Salzburg povedel z 2:0 in izničil prednost Marseilla s prve tekme, trenutno kaže na podaljške.

V zadnjih minutah je Atletico spet bolj nevaren, nekajkrat je bilo vroče pred vrati Ospine, a tudi domači niso prišli do pravega strela. Diego Costa se je medtem poškodoval in zahteval menjavo. Arsenalu teče voda v grlo, še vedno poizkušajo po bokih, a njihovi predložki niso nevarni. Atletico še dobrih pet minut loči od finala. V Madridu že teče 91. minuta, še dobri dve minuti do konca.

Atletico Madrid : Arsenal 1:0 (1:0)

Costa 45.

Atletico: Oblak; Partey, Gimenez, Godin, Lucas; Vitolo, Saul Niguez, Gabi, Koke, Diego Costa, Griezmann.

Arsenal: Ospina; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal; Ramsey, Xhaka, Wilshere; Welbeck, Özil; Lacazette.

Sodnik: Gianluca Rocchi (Ita)

Salzburg : Marseille 2:1 (0:0)

Haidara 53, Saidara (AG) 65; Rolando 116.