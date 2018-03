Avstrijci se ob Kavčičevem debiju poigravajo s Slovenijo (V ŽIVO)

L. Z., STA

Ljubljana - Slovenska nogometna reprezentanca je ob 20.45 v Celovcu začela prijateljsko tekmo z Avstrijo. Slovenski reprezentanti pod vodstvom novega selektorja Tomaža Kavčiča so z delom, ki so ga na pripravah opravili od ponedeljka na Brdu pri Kranju, zadovoljni in so optimistično pričakovali današnji obračun.



Potek prvega polčasa



Po mirnem začetku obeh reprezentanc je v 16. minuti s prostega strela natančno meril David Alaba in žogo spravil za hrbet Vida Belca, ki je v slovenskih vratih nadomestil Jana Oblaka, ki si je tik pred tekmo lažje poškodoval zadnjično mišico.



V 27. minuti je Benjamin Verbič dobro preigraval na robu kazenskega prostora in si izboril prostor za strel, a je Heinz Lindner njegov poskus odbil v kot.



Avstijci so imeli terensko premoč, ki so jo znova kronali v 36. minuti. Po hitri akciji na desni strani je Marko Arnautović v osrčju kazenskega prostora po tleh prejel žogo in jo poslal desni kot Belčevih vrat. Slovenci bi kljub slabši igri lahko še pred polčasom prišli do izenačenja, če bi Josip Iličić s prostega strela namesto vratnice stresel mrežo.



Potek drugega polčasa



Med polčasom je Kavčič naredil dve menjavi: na zelenico je namesto Roberta Berića poslal Romana Bezjaka, namesto Jasmina Kurtića pa Valterja Birso.



Avstrijci se niso ustavili, slovensko obrambo so znova ukanili v 51. minuti. Nadvse domiselno akcijo, v kateri je Julian Baumgartlinger žogo z »lobom« spravil prek slovenske obrambe, Arnautović pa pravočasno utekel in z glavo dosegel svoj drugi zadetek na tekmi.





Marko Arnautović je dosegel dva zadetka. Foto: Heinz-Peter Bader/Reuters

Slovenci dobili edini dosedanji obračun



»Za nas bo to prva tekma pod novim selektorjem. Vsi smo zdravi, redno igramo v svojih klubih, tako da lahko pričakujemo veliko. Dali bomo vse od sebe, gremo na zmago, bomo videli, kaj bo vse skupaj prineslo,« pred tekmo pravi vezist kijevskega Dinama Verbič. Z njim se v slovenskem taboru strinjajo praktično vsi, optimizem je vseprisoten.



Domačini so si blamažo privoščili še pred začetkom tekme, saj so v zapisniku navedli, da je selektor Slovenije še vedno Srečko Katanec.





V prid Slovenije govorijo dosedanje medsebojne tekme. Natančneje - gre le za eno, in sicer sta jo ekipi odigrali 18. marca 1997 v Linzu. Slovenci so zmagali z 2:0.

Na strani Avstrije pa je trenutna uvrstitev na lestvici Mednarodne nogometne zveze. Severni sosedi so namreč na visokem 28. mestu, Slovenci pa na 62.