Azerbajdžan že v četrtfinalu

N. Gr., STA

Ljubljana - Debitantom na EP Francozom ni uspelo nadgraditi predstave s tekme proti evropskim prvakom Špancem, ko so osvojili točko. Azerbajdžan, ki petič nastopa na prvenstvih stare celine (leta 20101 je bil četrti), je na krilih Bolinhe zmagal in si že priigral četrtfinale.

Azerbajdžanci so v prvem polčasu prevladovali v polju, imeli več lepih priložnosti, njihov najnevarnejši mož in tudi strelsko najbolj navdahnjen je bil Bolinha. Ta je že v prvi minuti namučil Djamela Harouna v francoskih vratih, v tretji pa je svojo ekipo popeljal v vodstvo, potem ko je pred vrati žogo v mrežo preusmeril po voleju Finea. Med drugim je le za malce zgrešil cilj tudi v zadnjih sekundah tega dela igre.

Francozi so poskušali do uspeha priti s podobno taktiko kot proti Špancem. V obrambi so v tem delu kar skrbno zapirali vse dohode do svojih vrat (sicer pa je bil na mestu Haroun), v napadu pa poskušali kaznovati napake tekmeca ter s streli od daleč. Enega teh so unovčili v sedmi minuti, ko je Landry N'Gala zadel s približno 14 metrov.

Po vsega petih sekundah drugega polčasa pa so Francozi povedli. Z leve strani je sprožil Abdessamad Mohammed in z nizkim strelom ugnal Rovšana Husejnlija. Toda kmalu zatem je znova udaril Bolinha, ki je z roba kazenskega prostora izid spet poravnal.

V 24. minuti je zelo razpoloženi Bolinha s svojim tretjim zadetkom na tekmi končal lepo akcijo brazilsko obarvanih Azerbajdžancev za vodstvo s 3:2. Pet minut pozneje je Everton Cardoso "Gallo" z nizkim volejem po kotu prednost Azerbajdžana še povišal na 4:2.

Bolinha je nase spet opozoril v 32. minuti, ko je žogo lepo dvignil čez vratarja, a tudi malce čez prečko. Na drugi strani je takoj zatem izjemno priložnost zapravil Souheil Mouhoudine, ki je žogo s šestih metrov poslal le nekaj centimetrov mimo vrat.

Ko je ob napaki Francozov ob igri z igralcem več Eduardo zadel v prazno mrežo čez celo igrišče v 38. minuti, je bil zmagovalec dokončno odločen. Mouhoudine je ob koncu le še kozmetično popravil izid.

Azerbajdžan : Francija 5:3 (1:1)

Dvorana Stožice, gledalcev 912, sodnika: Galante in Malfer (oba Ita).

Strelci: 0:1 Bolinha (3.), 1:1 N'Gala (7.), 2:1 Mohammed (21.), 2:2 Bolinha (23.), 2:3 Bolinha (24.), 2:4 Everton Cardoso (29.), 2:5 Eduardo (38.), 3:5 Mouhoudine (40.).

Francija: Haroun, Ramirez, Aigoun, Mohammed, Mouhoudine, Kerroumi, Durot, Belhaj, Ba, Andrade, N'Gala, Alla, Kebe, Gasmi.

Azerbajdžan: Husejnli, Bolinha, Fineo, Eduardo, Everton Cardoso, Kurdov, Hamazajev, Atajev, Hovdarov, Farzalijev, Vassoura, Bagirov, Borisov, Mamadkarimov.

Rumeni karton: Mohammed.

Rdeči karton: /.