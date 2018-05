»Azzurre« bo odslej vodil Roberto Mancini

J. P.

Rim - Po poročanju italijanskih medijev ni nobenega dvoma več, da bo novi selektor nogometne reprezentance »azzurrov« dosedanji trener ruskega Zenita Roberto Mancini. Izbrana vrsta je sicer brez poveljnika, odkar je zveza sredi lanskega novembra vrata pokazala Gianu Pieru Venturi, ki se mu nenadejano ni posrečilo prebiti na letošnje svetovno prvenstvo v Rusiji. Od začetka letošnjega februarja je Italijane začasno (v prijateljskih dvobojih z Argentino in Anglijo) vodil Luigi di Biagio.

Po koncu ruskega DP

Zdaj je špekulacij o novem selektorju očitno konec, vroči stolček naj bi zasedel 53-letni nekdanji reprezentant in trener Interja in Manchester Cityja Mancini, ki naj bi včeraj v Rimu ponovno sestankoval s predstavnikoma zveze Alessandrom Costacurto in Gabrielejem Orialejem. Mandat naj bi nastopil po koncu ruskega prvoligaškega tekmovanja, v katerem njegov Zenit iz St. Peterburga ta hip zaseda četrto mesto in se mu izmika liga prvakov.

Ancelotti, Conte, Maldini, Ranieri

Mancini naj bi z italijansko zvezo dveletno pogodbo, ki naj bi mu letno navrgla po štiri milijone evrov, tudi uradno podpisal v prvi polovici meseca, s čimer se bo prvič preizkusil tudi v selektorski vlogi. »Za slehernega strokovnjaka je vodenje italijanske reprezentance prestižna funkcija, na katero je lahko ponosen,« je Mancini včeraj poudaril za RAI. Ob njem se je med kandidati za selektorski stolček največkrat omenjalo imena Carla Ancelottija, Antonia Conteja, Paola Maldinija in Claudia Ranierija.