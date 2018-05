Barcelona bolj vesela kot Real, Chelsea upa na čudež

Barcelona – Zadnji španski nogometni clasico v tej sezoni je ponudil štiri gole, en rdeči karton in osem rumenih, številne mojstrske poteze glavnih zvezdnikov in vnovič ponesrečen večer sodnikov. Razplet brez zmagovalca (2:2) je bolj navdušil Barcelono kot Real.



Najodmevnejši nogometni derbi na svetu ni mogel vplivati na lestvico, toda tribune štadiona Camp Nou so kljub temu pokale po šivih (97.939), neposredni prenos tekme si je ogledalo dobre pol milijarde ljudi v 192 državah, ki so uživali v resoluciji 4K-HDR in kadrih, posnetih s tridesetimi UHD kamerami; režiser je z dvema vseh 95 minut tekme zabeležil vsak gib Lionela Messija in Cristiana Ronalda. Res sta se oba vpisala med strelce ...



Realovi nogometaši niso počastili državnih prvakov s tradicionalnim »špalirjem«, domnevno zavoljo tega, ker so Katalonci decembra povlekli enako potezo po Realovem naslovu svetovnega prvaka … Tudi na igrišču je bilo napeto, razplet pa je močneje zadovoljil Katalonce, ki so od 48. minute prvega polčasa igrali brez izključenega Roberta. Sodnik Hernandez ni imel svojega večera – prezrl je prekršek Luisa Suareza pred podajo Lionelu Messiju za vodstvo z 2:1, enako je storil tudi s prekrškom Albe nad Marcelom za čisto enajstmetrovko. Real se je dvakrat vrnil po zaostanku. Prvi gol je namreč zabil Luis Suarez, štiri minute zatem je ieznačil Cristiano Ronaldo, v drugem polčasu sta bila natančna še Messi in Gareth Bale. Gostujoči trener Zinedine Zidane je namreč po dolgem času začel tekmo s trojico BBC (Bale, Benzema, Cristiano).



Svoj zadnji clasico je odigral tudi eden najboljših asov v zgodovini nogometne igre Andres Iniesta, ki je zapustil igrišče po 57 minutah in 16 sekundah igre. V naslednjih treh letih naj bi igral na Kitajskem, kjer bo z 81 milijoni evrov ozaljšal svoj proračun, s 36 milijoni evrov za šest milijonov steklenic vina pa še proračun družinske kleti v La Manchi.



Chelsea upa na čudež



Tri ure in petnajst minut pred španskim clasicom sta se sešla Chelsea in Liverpool, razplet derbija v času angleške popoldanske čajanke pa je bil optimalen: privrženci najbogatejšega nogometnega tekmovanja na svetu bodo do zadnjega ugibali o tem, kateri štirje klubi bodo zastopali angleške barve v finančno bogati ligi prvakov 2018/19. V Nyonu imata rezervirana sedeža kluba iz Manchestra, dobro kaže tudi Tottenhamu (71) in Liverpoolu (72), toda Chelsea (69) po zmagi nad »rdečimi« vsaj formalno še ni odpisan. Liverpool bo igral le še eno tekmo (doma Brighton & Hove), Tottenham (Newcastle, Leicester) in Chelsea (Huddersfield, Newcastle) po dve. Najboljšo razliko v golih ima prav L'pool (+42), najslabšo Chelsea (+27), vmes leži Tottenham (+36).



Nedeljo je zaznamovalo tudi pravšnje slovo Arsena Wengerja od štadiona Emirates, na katerem je vodil svojo zadnjo domačo tekmo v 22-letni karieri trenerja v premier league. Njegovi izbranci so namreč v slogu pravih topničarjev prerešetali mrežo Burnleyja in mu nasuli pet golov.