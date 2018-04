Barcelona se je za 30. zvezdico znesla nad Sevillo

J. P.

Madrid - Nogometaši Barcelone so se v veličastnem slogu razveselili jubilejne tridesete lovorike v kraljevem pokalu, potem ko so nocoj na nevtralnem igrišču Atleticovega štadiona Wanda Napolitano v Madridu odčitali težko lekcijo Sevilli in jo premagali s kar 5:0. Tako so se dokopali že do četrte zaporedne trofeje, njihova tokratna zmaga pa je izenačenje sploh najvišje doslej v tem tekmovanju. Od Seville so bili boljši tudi že predlani, toda tedaj šele po podaljšku (2:0).

Messi 1+2, Suarez 2+0

Katalonski velikan je bil skoraj dvotretjinsko pri žogi in imel tudi boljše razmerje strelov v okvir vrat (9:5), priložnosti (17:14) in kotov (7:2), predvsem pa učinkovite strelce. Luis Suarez je zadel dvakrat v prvem polčasu, po enkrat so bili uspešni še poslavljajoči se Andres Iniesta, Philippe Coutinho z bele točke in Lionel Messi, ki je dodal še podaji za tretji in četrti gol. Tako je postal prvi igralec v 21. stoletju, ki je vpisal vsaj po eno asistenco v treh zaporednih finalih španskega kraljevega pokala.

Sevilla ostaja pri petih lovorikah

Obenem se je argentinski virtuoz pridružil Temu Zarri (1942-1950), s katerim sta doslej edina igralca v zgodovini tega tekmovanja, ki sta zadela v kar petih različnih finalih. Prav poseben dosežek pa se je posrečil tudi Suarezu, ki je zadel v vseh finalih, v katerih je nosil majico Barcelone (liga prvakov, superpokal UEFA, klubsko svetovno prvenstvo, španski superpokal in kraljevi pokal). Sevilla ostaja pri petih lovorikah, zadnje se je veselila v sezoni 2009/10, ko je v finalu v Barceloni z 2:0 odpravila Atletico Madrid.