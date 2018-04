Barcelona že slavi 25. zvezdico (VIDEO) 

Nogometaši Barcelone so z zmago v La Coruni tri kroge pred koncem prvenstva že postali španski državni prvaki.

N. Gr., STA

Barcelona - Nogometaši Barcelone so v 35. krogu španskega prvenstva na gostovanju v La Coruni s 4:2 (2:1) premagali Deportivo in tri kroge pred koncem že osvojili naslov prvaka, petindvajsetega v zgodovini kluba. Deportivo se po tem porazu dokončno seli v nižjo ligo. Lionel Messi je dosegel tri zadetke.

Barcelona je po golih Philippeja Coutinha (7.) in Messija (38.) povedla z 2:0, domači pa so prek Lucasa Pereza (40.) in Emreja Colaka (64.) izenačili. V zaključku je Messi z dvema zadetkoma v treh minutah (82., 85.) zagotovil slavje Barci, ki je pred tem osvojila že tudi četrti pokalni naslov v nizu.

Katalonci imajo sedaj na lestvici 86 točk in nedosegljivo prednost enajstih točk pred Atleticom iz Madrida Jana Oblaka. Atletico, ki ima tudi tekmo več, je z 1:0 (0:0) v gosteh ugnal Alaves. Edini zadetek je dosegel Gameiro (78., 11-m). Tretji na lestvici je madridski Real s 15 točkami zaostanka za Barco.

Izumil ni nič novega

»Sezona je bila zelo dolga, težko je kar zmagovati in zmagovati, a nam je uspelo. Nisem izumil nič posebnega, to so igralci, ki že znajo zmagovati, nekaj jih je osvojilo vse, kar se osvojiti da. Na koncu smo pokazali, da smo bili najboljši, vodstvu smo bili od samega začetka, zdaj smo prišli na konec,« je naslov, svojega prvega, komentiral trener Ernesto Valverde.

Messi je osvojil deveti španski naslov, doslej je dosegel 32 zadetkov v sezoni in je postal prvi igralec v zgodovini, ki je po 30 ali več zadetkov dosegel v sedmih sezonah La Lige.