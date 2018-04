Bayern proti Realu, na igrišču bi si težko želeli več

Ljubljana – Kaj več kot Liverpool in Roma lahko dan pozneje ponudita navijačem Bayern in Real Madrid, ki se bosta v Münchnu spopadla za finale lige prvakov? To je osrednje vprašanje pred drevišnjim gostovanjem svetovnega prvaka pri najboljšem klubu najmočnejše države v Evropski uniji. Gotovo pripada vloga favorita Špancem, toda Bavarci ne znajo igrati drugače kot na zmago.



V domicilu bavarskega nogometnega giganta ne bo veliko eksperimentiranja in slepomišenja. Eden najtrofejnejših trenerjev doslej, večni Bayernov »gasilec« Jupp Heynckes, odlično pozna pot do morebitnega finala, saj je postal evropski prvak tako z Realom kot Bayernom! Tudi Realov strateg Zinedine Zidane je bolj učinkovit kot bavarska avtomobilska industrija. Nekoč najboljši nogometaš na svetu je rokohitrsko dozorel v vrhunskega trenerja – pod mentorstvom velemojstra Carla Ancelottija, ki pozneje ni preživel bavarskega sita – in v svojih prvih dveh sezonah dvakrat osvojil ligo prvakov! Več pač ni možno doseči.



Zavoljo izjemnih trenerskih veličin na klopi drevišnjih tekmecev, primerljivih z dvobojem Kasparov-Karpov v najboljšem obdobju ruskega šahovskega derbija, se splača nocoj preživeti slabi dve uri pred TV zaslonom, kaj šele v enem od nogometnih svetišč na stari celini. Da ne omenjamo glavnih asov v odličnih zasedbah obeh velikanov, torej merjenja moči, ki bi na trgu z 962:780 v milijonih evrov pripadlo Madridčanom. Mimogrede, kraljevski klub tudi velja več od bavarskega – ob morebitni prodaji teh inštitucij bi bilo 3,6 proti 2,7 v milijardah evrov za Špance, ki letno ustvarijo tudi več prihodkov. Gre za 675 milijonov € Realovih in 588 Bayernovih prihodkov.



Res si je težko predstavljati močnejši polfinalni par, kot ga sestavljata Real Madrid in Bayern München, in dvoboj klubov, ki bi močneje zaznamovala tako domači prvenstvi v primeri division in bundesligi kot bogato zgodovino evropskih tekmovanj. Realovo vitrino krasi 33 lovorik iz španskega prvenstva, Bayernovo 28 iz nemškega, skupaj sta igrala v 25 različnih finalih lige prvakov. Med Real (15) in Bayern (10) bi se po številu finalov lige prvakov vrinil le Milan (11), čigar barka ta čas plove po sila razburkanem morju.



Nocoj bi bilo lahko zares spektakularno. Prav zanimivo bo spremljati, kdo bo uspešnejši. Bosta veteranska mojstra Arjen Robben (34) in Franck Ribery (35) spravila do enega najbolj inteligentnih napadalcev Roberta Lewandowskega več uporabnih žog kot Ronaldovi asistenti do najboljšega nogometaša na svetu? Drevi bo šlo namreč tudi za interni dvoboj trizobih napadov Ribery-Lewandowski-Robben in Isco-Ronaldo-Benzema.



»Real ni zgolj Ronaldo«



»V optimalnem obdobju sezone smo ujeli odlično formo, zato razmišljamo pozitivno in verjamemo, da lahko premagamo favorizirani Real, ki še zdaleč ni zgolj Cristiano Ronaldo,« je zatrdil Lewandowski, ki mu številni evropski mediji napovedujejo poletno selitev prav v Madrid. Zahtevnosti prve polovice izpita se zavedajo tudi Španci. »Trio Robben-Lewandowski-Ribery je neugoden za branilce, saj gre za hitre in gibljive igralce, ki ti ne pustijo dihati. Ne splača se jih pokrivati individualno. Toda, pozor: v tekmo gremo maksimalno nabrušeni, z velikim motivom in polni entuzijazma,« je napovedal Daniel Carvajal.



Tovrstne večere pogosto odloča večji pogum ofenzivnih bočnih adutov, zato bo pod drobnogledom tudi merjenje moči na relaciji Alaba-Carvajal in Kimmich-Marcelo, če bo »znanec« slovenske reprezentance iz Celovca sploh nared za igro in ne bo namesto njega zaigral Rafinha. Vsi drugi so nared za spopad nogometnih titanov.