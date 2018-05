Bayern zadel dvakrat, toda v finale pojde Real (VIDEO)

J. P.

Madrid - Nogometaši madridskega Reala ostajajo v igri za tretjo zaporedno laskavo krono v ligi prvakov. Potem ko so bili že v prvem polfinalnem obračunu na Allianz Areni v Münchnu z 2:1 boljši od Bayerna, so napredovanje potrdili nocoj pred domačim avditorijem na štadionu Santiago Bernabeu, na katerem so se z bavarskim gigantom razšli brez zmagovalca, z 2:2, v finale pa napredovali s skupnim izidom 4:3. Kdo bo njihov izzivalec, bo jasno po jutrišnjem drugem polfinalnem obračunu med Romo in Liverpoolom, ki ima tri gole zaloge (5:2). Dvoboj bo sodil Koprčan Damir Skomina.

Osnovnošolska napaka Ulreicha

Za dobršno mero razburljivosti je z golom že v tretji minuti poskrbel branilec Joshua Kimmich, le osem minut pozneje je izenačil Karim Benzema, ki je nato po pičlih 21 sekundah drugega polčasa gostitelje popeljal tudi v vodstvo, dobršen del zaslug za njegov zadetek pa ima nespretni Bayernov vratar Sven Ulreich, ki si je privoščil osnovnošolsko napako in zgrešil žogo, s čimer je v hipu postal tarča norčavih komentarjev na družbenih omrežjih. Nemškega šampiona je v igro z izenačujočim zadetkom vrnil James Rodriguez, popolnega zasuka pa Bayern vendarle ni znal zrežirati, čeravno je imel statistiko krepko na svoji strani.

Karim Benzema je dvignil tribune na noge v enajsti minuti. Foto: Javier Soriano/AFP.

NAPOVED TEKME

Boljše izhodišče pred povratnim obračunom je imel branilec šampionske lovorike Real Madrid, ki se je že v prvem polfinalnem dvoboju z Bayernom po zasuku dokopal do zmage z 2:1, za nameček pa je imel nocoj še prednost domačega igrišča na štadionu Santiago Bernabeu. To je bila ponovitev četrtfinalnega obračuna iz minule sezone, bavarski velikan je v zadnjih štirih izvedbah (po zmagoviti sezoni 2012/13) v izločilnih bojih elitnega klubskega tekmovanja stare celine vselej pokleknil pred španskimi tekmeci.

Bayern brez peterice

Tudi tokrat mu ni kazalo prav nič dobro, saj je imel trener Jupp Heynckes poleg rezultatskega zaostanka težave še s sestavo ekipe, računati namreč ni mogel na kar peterico bolj ali manj standardnih mož, ki jih vse pestijo poškodbe - vratarja Manuela Neuerja ter Arjena Robbna, Jeroma Boatenga, Artura Vidala in Kingsleyja Comana. V primerjavi s prvim dvobojem na Allianz Areni so bila v začetni enajsterici štiri nova imena, vrnil se je tudi avstrijski reprezentančni branilec David Alaba. »Zavedamo se zahtevnosti tekme. Real je tovrstnih dvobojev vajen, mi tudi. Odločale bodo malenkosti, tudi število napak,« zatrjuje Heynckes.

Kot da je izhodišče 0:0

V domači začetni postavi je Mateo Kovačić nadomestil Casemira, zaradi poškodb sta manjkala Isco in Daniel Carvajal. Kapetan Sergio Ramos je pred tekmo opozarjal, da bo treba do vnovičnega finala odigrati še najmanj 90 kakovostnih minut: »Grenka četrtfinalna izkušnja proti Juventusu nas je izučila. Biti bomo morali skrajno pozorni in osredotočeni. V tekmo moramo štartati, kot da je izhodišče 0:0. Tri zaporedne lovorike v ligi prvakov se niso posrečile še nikomur, toda mi iz nemogočega delamo mogoče.«

Joshua Kimmich je že v tretji minuti načel domačo mrežo. Foto: Oscar del Pozo/AFP.

REAL - BAYERN

POTEK PRVEGA POLČASA

Napoved Bayernovega trenerja Juppa Heynckesa, da bodo njegovi varovanci poskušali napasti že od začetka, se je hitro pozlatila. Ob koncu druge minute je namreč z leve sprožil povratnik v začetno enajsterico David Alaba, a je bil Keylor Navas na mestu. Že v naslednjem napadu pa je moral na hrbet. Po odlični podaji v osrčje kazenskega prostora je žoga najprej našla Corentina Tolissa, ki jo je nekako spravil do nepokritega Joshue Kimmicha, ta pa jo je neovirano in brez težav pospravil v mrežo. Zanimivo: 23-letni branilec je edini zadetek za Bayern zadel tudi že v prvem polfinalnem obračunu prejšnji teden na Allianz Areni.

Po začetnem šoku so se galaktiki hitro pobrali, v sedmi minuti portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo ni znal unovčiti lepe podaje Karima Benzemaja, ki je bil nato kar sam junak v enajsti minuti. Marcelo je prodrl z leve strani in s čudovito podajo na oddaljeni vratnici našel izkušenega 30-letnega francoskega napadalca, ki je žogo z glavo porinil v mrežo gostov in, na navdušenje polneh tribun štadiona Santiago Bernabeu, poravnal izid. Živahen dvoboj se je nadaljeval, nekoliko podjetnejši so bili Bavarci, a so se njihovi napadi pravilo zaključevali brez strelov. Ko se je prvi polčas nagibal v drugo polovico, je bil Navas priseben ob poskusu Roberta Lewandowskega in žogo izbil v kot.

Poskus po tleh Thomasa Müllerja, ki mu je lepo podal Franck Ribery, je bil preblag za dobro postavljenega Navasa, zares blizu vodstvu pa je bil nemški prvak v 33. minuti, ko Poljakov poskus ni našel tarče, James Rodriguez pa se pred vrati ni dobro odzval in rezultat je ostal nespremenjen. Tudi po tem, ko je na drugi strani nevarno, s strelom tik ob desni vratnici, poskusil Ronaldo, prvič v dvoboju se je odlično izkazal tudi čuvaj mreže Sven Ulreich, ki je med vratnicami stal namesto poškodovanega Manuela Neuerja. Tik pred odhodom na odmor je z razdalje poskusil še Tolisso, a je pozabil naravnati merilne naprave na nogi. Polčas se je torej končal z 1:1.

POTEK DRUGEGA POLČASA

Tik pred odhodom na odmor so gostje na čelu s Jamesom Rodriguezom ogorčeno protestirali zaradi Marcelovega igranja z roko v kazenskem prostoru, a je turški sodnik Cüneyt Cakir presodil, da je bila nastreljana. Drugi polčas pa se je za Bayern začel katastrofalno. Real je namreč potreboval manj kot pol minute, da se je znašel v vodstvu. Tolisso je vračal žogo vratarju Ulreichu, ki pa si je privoščil osnovnošolsko napako, zgrešil žogo, do katere se je lahkotno dokopal Benzema, ki mu ni bilo težko zatresti prazne mreže. Zadel je že drugič v dvoboju, münchenski kolektiv pa je, po lastni neumnosti, za zasuk potreboval dva zadetka.

Gostje so ob koncu 50. minute skušali odgovoriti prek Alabe, ki je odlično sprožil izven kazenskega prostora, žoga je spremenila smer, a se je Navas refleksno odzval in mojstrsko ubranil skoraj nemogoče. Na drugi strani se je podobno pripetilo Ronaldu, ki mu je v svojem slogu podal Marcelo, a je iz neposredne bližine neovirano meril v oblake. Bayern je nujno potreboval čim hitrejši gol, kraljevi klub je prežal na protinapade. Iz enega od takšnih Luka Modrić ni bil zadosti natančen. Gostje so se v igro vrnili v 63. minuti. James je poskusil prvič, nato pa stekel še na odbitek in žogo vendarle pospravil v mrežo. Nemški prvak je bil spet v igri.

Bavarski velikan je pritisnil z vsemi topovi. V 74. minuti se je Navas v eni akciji resnično izkazal z dvema izjemnima obrambama, dve minuti pozneje je poskusil še James, a se izid ni spremenil. Domači trener Zinedine Zidane se je tik pred tem odločil za dvojno menjavo, Matea Kovačića je nadomestil Casemiro, medtem ko je Gareth Bale vskočil namesto dvakratnega strelca Benzemaja, ki si je prislužil gromek aplavz navijačev. Na drugi strani je priložnost namesto Tolissa dobil Sandro Wagner. V 79. minuti je po tleh, tik ob desni vratnici, poskusil Müller, a je domači čuvaj mreže, eden najboljših mož na igrišču, tudi njegov poskus ukrotil.

Ravno ob izteku rednega dela se je pri odbijanju žoge po prostem strelu poškodoval Navas, ki je za nekaj trenutkov obležal, posredovati je morala tudi zdravniška služba, a ni bilo z vratarjem nič hujšega. V drugi minuti sodnikovega dodatka je po kotu Mats Hummels meril z glavo, toda precej mimo tarče. Navas je v četrti, predzadnji minuti dodatka še enkrat več rešil galaktike, tokrat je prehitel vtekajočega Lewandowskega. Bayernu je za popoln zasuk zmanjkalo časa (zadnjo priložnost je v poslednjih izdihljajih zapravil Müller), čeravno je imel vso statistiko na svoji strani - 56-odstotno posest žoge, razmerje strelov v okvir vrat 8:3, priložnosti 20:9 in kotov 11:6.

REAL MADRID : BAYERN 2:2 (1:1) - skupno 4:3



Strelci: 0:1 - Joshua Kimmich (Corentin Tolisso, 3.), 1:1 - Karim Benzema (Marcelo, 11.), 2:1 - Karim Benzema (46.), 2:2 - James Rodriguez (63.).

POSTAVI

Real Madrid (4-4-2): Keylor Navas; Lucas Vazquez, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Toni Kroos, Luka Modrić, Mateo Kovačić (od 73. Casemiro), Marco Asensio (od 88. Nacho); Karim Benzema (od 72. Gareth Bale), Cristiano Ronaldo.

Bayern (4-2-3-1): Sven Ulreich; Joshua Kimmich, Mats Hummels, Niklas Sule, David Alaba; Corentin Tolisso (od 75. Sandro Wagner), Thiago; Thomas Müller, James Rodriguez (od 84. Javi Martinez), Franck Ribery; Robert Lewandowski.