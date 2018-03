Ben Yedder v družbi Raula, Ronalda in Kakaja

Ljubljana – Nogometaši Seville so v osmini finala lige prvakov še drugič zapored gostovali v Angliji, toda kar so lani zapravili proti skromnemu Leicestru, so vzeli nazaj proti Manchester Unitedu. In več kot očitno je, da Maribor jeseni ni imel tako lahke skupine, saj igrata v četrtfinalu lige prvakov tako Liverpool kot Sevilla.



V zelo izbrani družbi je pristal junak Seville Wissam Ben Yedder, kajti postal je šele četrti nogometaš, ki je v izločilnih bojih lige prvakov na štadionu Old Trafford zabil dva gola Manchester Unitedu. Pred njim je kaj takšnega uspelo zgolj še legendarnim Raulu Gonzalezu, (brazilskemu) Ronaldu in Kakaju. Le malo je manjkalo in dosegel bi celo hattrick, toda pri tretjem strelu mu je veselje preprečil vratar David De Gea.



Če zraven upoštevamo še kvalifikacije, potem je francoski napadalec s tunizijskimi starši že pri desetih golih v tej sezoni lige prvakov. V glavnem tekmovanju ima osem zadetkov, s čimer zaostaja zgolj za Cristianom Ronaldom. »To je bila nora tekma. Spisali smo klubsko zgodovino. Ne omejujem se, zato hočem doseči gol na vsaki novi tekmi,« je žarel Ben Yedder, kmalu zatem pa je pred novinarskimi mikrofoni zapel klubsko himno Seville, ki med nogometnimi navdušenci velja za najbolj poslušljivo in melodično.



Kljub temu 27-letni Ben Yedder ni nesporni član začetne enajsterice. Tudi v Manchestru je začel na rezervni klopi, v igro je prišel v 72. minuti, toda pet minut kasneje je proslavljal že svoj drugi gol v gledališču sanj. »Vedeli smo, da bo težko, toda prvi gol nas je sprostil. Dokazali smo, da smo velika ekipa,« je bil nasmejan francoski napadalec.



Finale pokala in četrtfinale LP



Sevilla je v tej sezoni doživela precej pretresov. Najprej je moštvo vodil trener Eduardo Berizzo, toda čeprav je veliko obetal, se andaluzijsko moštvo pod njegovim vodstvom ni znašlo, za nameček je imel tudi zdravstvene težave. Začasno ga je nadomestil njegov pomočnik Ernesto Marcucci (moštvo je vodil tudi v Ljudskem vrtu), nakar je decembra prišel povsem novi trener Vincenzo Montella. Nekdanji italijanski napadalec se je pri Sevilli dobro znašel in jo kljub nekaterim bolečim porazom popeljal do finala španskega pokala in četrtfinala lige prvakov, a je zato Sevilla skoraj brez vseh možnosti za prva štiri mesta v španski ligi, ki vodijo v ligo prvakov za prihodnjo sezono.



Nogometna usoda je hotela, da na isti večer v četrtfinale lige prvakov napreduje tudi Roma. Športni direktor rimskega kluba je namreč Ramon Rodriguez Verdejo, poznan pod nadimkom Monchi, pred tem pa je dolga leta deloval pri Sevilli. Z malo denarja je sestavil nekaj izvrstnih moštev, da je Sevilla osvojila številne lovorike (petkrat evropsko ligo, dvakrat španski pokal, po enkrat španski superpokal in evropski superpokal). Če so po njegovem odhodu napovedovali začetek konca andaluzijske zasedbe, so v četrtfinalu lige prvakov vsi skupaj – člani Seville in Monchi z Romo. V podobni situaciji, toda v obratni smeri, je Montella. Potem ko je zdaj pri Sevilli, je nekoč kot nogometaš deset let preživel pri Romi.



Italijanski klubi brez strategije



Več kot deset let je čakal italijanski nogomet, da ima med najboljšimi osmimi v Evropi spet vsaj dva predstavnika. Nazadnje se je to dogodilo v sezoni 2006/07, ko sta se v četrtfinale prebila Milan in Roma, tokrat pa je poleg rimskega kluba zraven še Juventus.



Kljub temu Arrigo Sacchi, starosta italijanskega nogometa, ni navdušen. Pravi namreč, da italijanski klubi preveč stavijo samo na taktiko. »Primanjkuje nam prepoznaven slog igre, ki bi krasil celotno ligo. Kakšno tekmo lahko zmagamo z bolj zaprto igro, toda pri nas ni nikakršne dolgoročne strategije,« je povedal v televizijskem pogovoru za Premium Sport.