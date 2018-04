Berić, Bezjak in Šporar izzvali selektorja Kavčiča

Ljubljana – En mesec pred naslednjim zborom slovenske nogometne reprezentance so tekmeci za položaj v konici napada razpoloženi bolje kot nekaj tednov nazaj. Konec tedna so zaznamovali z doseženimi goli v svojih klubih, kar je obetavno znamenje pred junijsko prijateljsko tekmo Slovenije v črnogorski metropoli.



Najučinkovitejša slovenska legionarja v soboto in nedeljo nista igrala tekem, saj čaka naslednji izziv Tima Matavža šele naslednji teden, Josip Iličić še ni nared za igro po vrnitvi v Bergamo z reprezentančne tekme proti Belorusiji. Kljub temu kotirata na vrhu legionarjev. Matavž je v tej sezoni zbral 12 golov in tri podaje v majici Vitesseja, Iličić je s 14 goli in devetimi podajami v vseh tekmovanjih še boljši.



Tako pa so opozorili nase predvsem trije ofenzivni nogometaši – srednja napadalca Andraž Šporar in Robert Berić in bolj raznovrstni krilni adut Roman Bezjak. Izstopal je vendarle Berić, ki igra v klubu z najbogatejšo tradicijo in v najmočnejšem prvenstvu. Četudi Krčan ni začel tekme v udarni enajsterici, je odločil dvoboj ligue 1, v katerem je njegov St. Etienne premagal Troyes z 2:1 in ohranil možnosti za nastop v evropski ligi 2018/19. Gostje, ki se krčevito borijo za obstanek med francosko elito in posledično igrajo kot v transu, so po prvem polčasu celo vodili z 1:0, šele nato je vstopil v igro Berić. Ta je zabil dva gola po lepih asistencah istega podajalca. Romain Hamouma ga je najprej zaposlil s prostim strelom z leve strani, po katerem je Berić zabil gol z glavo (68.), nato je sloviti klub v zelenih majicah izpeljal še učinkovit nasprotni napad po odvzeti žogi (74.), ki ga je Berić zaključil s strelom »na prvo« po ostri podaji vnovič z leve strani.



St. Etienne (49) je zbral točko manj kot Nica (50), ki zaseda peto mesto in drži v rokah vstopnico za evropsko ligo, ključno tekmo pa bo igral v naslednjem kolu, ko bo gostoval v Montepellieru (46), ki se prav tako bori za vrnitev v Evropo. Berić je torej kar dobro zaživel po vrnitvi v klub, ki je zanj leta 2015 odštel pet milijonov evrov odškodnine dunajskemu Rapidu. V nekaj mesecih po januarski selitvi na relaciji Bruselj-St. Etienne je zabil kar sedem golov, kar je dejansko odličen izkupiček za napadalca v tako močnem prvenstvu, kot je francoska ligue 1.



Prvenec za trojček Bezjak-Mitrović-Lazarević



Tudi Andraž Šporar zanesljivo nabira minute in posledično kakšen gol na Slovaškem, konec tedna je ozaljšal individualno statistiko s četrtim golom – ob tem je primaknil še tri podaje – za Slovan Bratislavo. Šporar v sebi gotovo skriva »nekaj več«, zato bi moral v nadaljevanju svoje kariere zanesljivo prestaviti v še višjo prestavo, če želi postati še bolj učinkovit v klubu in reprezentanci – če mu bo selektor Tomaž Kavčič ponudil priložnost.



Tretji napadalec, ki je zapustil igrišče dobre volje, je bil Roman Bezjak, ki oživlja svojo kariero na Poljskem. Po letošnji selitvi v Jagiellonio je zbral tri gole in dve podaji, nazadnje je v 82 minutah igre zabil vodilnega na gostovanju v Kielcah. Prvič se je primerilo, da so začeli tekmo v majici tega kluba vsi trije slovenski legionarji na začasnem delu v Bialystoku – Bezjak, branilec Nemanja Mitrović in prvič tudi (krilni) napadalec Dejan Lazarević. Slednjemu se tekma gotovo ni izšla po načrtu. Igro je namreč zapustil v 60. minuti, namesto njega pa je vstopil Arvydas Novikovas – slednji je povzročal težave reprezentanci Srečka Katanca v vilniuškem gozdu –, ki je nato zabil dva gola.



Ob trojčku napadalcev velja izpostaviti še dve imeni: Valter Birsa je ob porazu z Interjem vknjižil novo asistenco, branilec Miha Blažič pa je zabil že svoj četrti gol za Ferencvaroš v tej madžarski sezoni.